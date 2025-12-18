[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 전재수 더불어민주당 의원에게 오는 19일 출석해 조사받으라고 통보했다.

18일 경찰 등에 따르면 특별전담수사팀은 전 의원에게 오는 19일 경찰에 출석해 조사를 받으라고 통보한 것으로 전해졌다.

전 의원은 지난 2018년 통일교 측으로부터 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계 1점을 받은 혐의를 받는다.