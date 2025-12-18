[헤럴드경제=김보영 기자] 30년 지기 친구의 소개로 결혼한 남성이 알고 보니 도박 중독에 전과 5범이었다는 사연이 전해졌다.

지난 15일 JTBC ‘사건반장’은 지인의 소개로 만난 남성과 재혼했으나, 반복적인 금전 요구와 폭행 끝에 이혼에 이르게 된 40대 여성 A씨의 사연을 소개했다.

A씨는 “지난 2월, 30년 지기 친구에게 연락이 와서 나갔더니 50대 남성이 함께 나와 있었다”며 첫 만남을 떠올렸다. A씨와 해당 남성은 모두 이혼 경험이 있다는 공통점으로 빠르게 가까워졌고, 이후 연락을 이어가며 교제를 시작했다.

남성은 A씨가 아플 때 새벽에도 달려와 응급실 진료를 도와주는 등 헌신적인 모습을 보였다. A씨는 “몸 상태가 너무 안 좋아 응급실을 여러 곳 돌았는데, 남성이 새벽까지 함께하며 챙겨줬다”며 “이 일을 계기로 결혼을 결심하게 됐다”고 말했다.

교제 3개월 만에 혼인신고를 한 두 사람. 남성은 “서로 책임질 수 있는 나이 아니냐”며 결혼을 서둘렀다고 한다. 그러나 혼인신고 다음 날부터 분위기는 달라졌다.

A씨는 “남편이 재산 내역을 묻길래 법적인 부부가 된 만큼 숨길 필요가 없다고 생각해 아파트 한 채와 피시방 2곳, 약간의 현금이 있다고 말했다”고 전했다. 그러자 남성은 “나 땡잡았네”라며 기뻐한 뒤, 6년 전 사망한 부친의 빚을 떠안게 됐다는 가정사를 털어놨다. 그는 “약 2억원의 빚 중 지금까지 1억5000만원을 갚았다”면서 “당신 사업에 피해가 가지 않게 내 빚을 대신 갚아주는 게 어떠냐?”고 제안했다.

A씨는 상속 포기도 가능했던 상황이었지만, 끝까지 빚을 갚으려는 모습에 책임감을 느껴 결국 5000만 원을 대신 변제해줬다고 했다.

하지만 이후 남편은 일을 그만두고 온종일 집에서 지내기 시작했다. A씨는 “남편이 혼인신고하고 나서 일도 안 하고, 화장실에 들어가면 1시간 동안 나오질 않아 불륜이 의심됐다”라며 “남편 몰래 휴대전화를 확인해 보니 인터넷 도박을 하고 있었다. 내가 갚아준 돈도 도박 빚 같다”고 분노했다.

문제는 여기서 그치지 않았다. 남편은 틈만 나면 A씨에게 돈을 요구했고, 대출을 받아달라고 압박했다. 참다 못한 A씨가 이혼을 요구하자, 남편은 엘리베이터 안에서 폭행을 가했다.

A씨는 남편을 소개해 준 30년 지기 친구를 찾아가 도움을 요청했지만, 돌아온 말은 충격적이었다. 친구는 “네 남편 전과 5범인 거 몰랐냐? 강도, 여성 폭행, 도박 전력 있고 최근에도 붙잡힌 적 있다”며 “네가 늘 일만 하니까 하루 웃고 즐기라고 술자리를 만든 거지, 교제하거나 혼인신고 하라고 만든 자리가 아닌데 네가 멍청해서 결혼까지 한거다”라고 말했다.

A씨는 “이 친구가 도대체 왜 나한테 남편을 소개해 준 건지 여러 의심이 든다”라며 “남편이 1000만원 주면 깔끔하게 헤어주겠다고 하길래 얽히기 싫어서 들어주고 이혼했다”고 토로했다.

사연을 접한 양지열 변호사는 “어쨌든 합의 이혼한 것 같지만 지금 상황으로 봐서는 남자가 이런 사람인 걸 미리 알았다면 혼인 안 했을 것 같다. 이거는 사실 혼인 자체를 취소할 수도 있는 사안”이라고 조언했다.