[헤럴드경제=민성기 기자] 일반 차량 구역에 주차했다가 “몰상식하다”는 소리를 들었다는 경차 차주의 사연이 전해졌다.

지난 16일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘넓은 자리에 주차했다고 몰상식 소리 들은 경차 차주’라는 제목의 글이 올라왔다.

제보자가 첨부한 사진에는 빨간색 경차 한 대가 일반 차량 구역에 주차돼 있다.

제보자는 “넓은 곳에 주차한 게 몰상식하다는 소리를 들을 정도인가 싶어 제보 드린다”며 “저희는 참고로 경차 자리에 차종과 상관없이 주차하고 있다. 별도 경차 혜택 없고 주차 자리가 부족한 상황도 아니다”라고 설명했다.

그는 “경차라고 해서 항상 좁은 곳에만 주차해야 하는 거냐”며 “그 시간대에 그곳만 비어 있거나 큰 짐을 내려야 하는 사정이 있었을 수도 있지 않냐”고 했다.

이어 “물론 배려하면 좋겠지만 앞뒤 사정은 전혀 고려하지 않은 채 저렇게 비난하는 게 맞는 건지 묻고 싶다”고 덧붙였다.

제보자는 아파트 입주민 커뮤니티 글을 캡처한 사진을 첨부했다. 이를 보면 한 입주민이 “주차 자리도 많은데 경차를 왜 일반 구역에 세우는 것이냐”며 “몰상식한 인간들 보면 진짜 화가 난다”고 경차 차주를 비난하고 있다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들은 갑론을박을 벌였다.

일부는 “법으로 경차는 경차 자리에만 대라는 것도 없는데 무슨 이상한 소리하는 거냐” “저렇게 말하는 사람 머리가 경차다” 등의 반응이 이어졌다.

반면 “문제는 저렇게 주차하면 밤늦게 주차장 자리가 없는데 경차 자리는 남는다. 그렇지만 차가 커서 일반 차는 경차 자리에 주차할 수가 없다” “웬만하면 경차는 경차 자리에 주차하는 게 서로에 대한 배려”라는 반응을 보이기도 했다.