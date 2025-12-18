□ 전 보
<본부장>
△경제정책본부장 김희중 △인력정책본부장 양옥석
<부서장>
△사회공헌실장 조준호 △회원지원실장 고종섭 △소상공인정책실장 황영만 △기업경영정책실장 박화선 △국제통상실장 김철우 △중소기업연구소장 김병수 △혁신정책실장 고수진 △판로지원실장 이종건 △인력정책실장 임영주 △교육지원실장 문철홍 △디지털전략실장 정부교 △정보보호센터장 김근호 △PL손해공제실장 이기중 △투자전략실장 윤위상 △비서실장 강지철 △편집국장 박승찬 △대구지역본부장 정인과 △인천지역본부장 신상홍 △충남지역본부장 유지흥 △경북지역본부장 정환식
<팀장>
△기획조정실 기획재무팀장 정영호 △국제통상실 글로벌성장팀장 김덕룡 △국제통상실 아세안사무소장 조근식 △중소기업연구소 조사통계팀장 손성원 △혁신정책실 AI혁신사업팀장 이지연 △감사실 조합감사팀장 강지용 △서울지역본부 부장 김정일 △부산울산지역본부 부장 신승재 △광주전남지역본부 부장 강우용 △강원지역본부 부장 이영섭 △경남지역본부 부장 김형우 △경기북부지역본부 부장 조준호
