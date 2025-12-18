최적화된 설계안으로 높은 평가 뛰어난 기술력과 수행 역량 입증

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산은 18일 호주에서 고압직류 송전 설비(HVDC) 프로젝트를 수주했다고 밝혔다. 이번 프로젝트 수주로 삼성물산의 호주 에너지 시장 수주 총액은 1조원을 달성했다.

호주 연방정부와 빅토리아·타즈매니아 주정부가 설립한 마리너스링크가 발주한 이번 프로젝트는 지중 90km·해저 255km·길이 750MW 규모의 초고압직류 송전 설비를 설계·조달·시공(EPC)하는 사업이다. 빅토리아·타즈매니아주는 호주에서도 신재생 에너지가 풍부한 지역으로, 이 사업을 통해 해당 지역 및 본토 지역간 에너지 손실을 최소화하면서도 안정적인 양방향 송전이 이뤄지게 된다.

삼성물산은 현지 인프라 전문 건설사인 DTI 조인트벤처(JV)를 구성해 지중 케이블 설치를 위한 토목공사와 변환소 공사 패키지를 수주했으며 총 9400억에 달하는 공사비 중 삼성물산 지분은 50%인 약 4700억원 규모다.

삼성물산은 사업 초기단계부터 시공자가 설계에 참여(ECI)하는 과정에서 최적화된 설계안과 아랍에미리트(UAE) HVDC 사업을 바탕으로 쌓은 수행 역량을 제시해 발주처의 높은 평가를 받았다.

김성준 삼성물산 ES영업본부장은 “이번 마리너스링크 HVDC 프로젝트는 호주 시장에서 삼성물산의 기술력과 프로젝트 수행 역량을 인정받은 성과”라며 “앞으로도 호주를 비롯한 글로벌 에너지 시장에서 사업 영역을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 삼성물산은 지난 7월 약 2000억원 규모의 호주 빅토리아주 나와레(Gnarwarre) 에너지 저장장치(BESS) 사업을 수주하는 등 올해에만 호주 에너지 시장에서 1조원의 수주를 달성했다.

삼성물산은 2023년 ΄멜버른 재생에너지 허브(MREH) 프로젝트΄를 시작으로 호주 에너지 시장에 진출한 이래 현재까지 2.9GWh 규모의 에너지 저장장치 사업을 수행 중이다. 이번 마리너스링크 HVDC 사업 수주를 통해 호주 에너지 분야의 강자로 도약함과 동시에 글로벌 에너지 전환 시대를 선도해 나가고 있다.