[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 에이핑크에 첫 번째 결혼 멤버가 나온다. 윤보미(32)가 작곡가 라도(본명 송주영·41)와 9년 열애 끝에 내년 5월 백년가약을 맺는다고 소속사 위드어스엔터테인먼트가 18일 밝혔다.

윤보미도 팬 카페에 올린 손 편지를 통해 “오랜 시간 곁에서 서로의 일상을 나누며 기쁠 때도 흔들릴 때도 함께 해온 사람과 앞으로의 삶을 함께하기로 결정했다”고 결혼 소식을 알렸다. 윤보미와 라도는 지난 2017년부터 교제해왔다.

그는 이 편지에서 팬들을 향한 마음을 먼저 전했다. 윤보미는 “팬분들이 놀라기도 하고, 서운한 감정도 들 수 있을 거라는 생각에 미안하고 걱정도 된다”며 “그래도 제게 너무 소중한 판다(팬덤명)들에게는 제가 직접 제 마음으로 이야기하는 게 맞을 것 같아서 이렇게 한 자 한 자 용기를 내어 글을 적는다”며 편지를 시작했다.

이어 “15년이라는 긴 시간 동안 기쁠 때나 슬플 때나 모든 순간을 한결같은 마음으로 함께해 준 판다들의 마음, 결코 당연하게 생각하지 않는다”며 “판다들 덕분에 지금의 제가 있고, 듬직하고 든든했던 판다들의 애정과 응원 덕분에 저도 더더욱 성장할 수 있었다”고 했다.

그러면서 “이 이야기를 이렇게 전하게 될 줄은 몰랐지만, 저의 오랜 친구 같은 팬들에게는 꼭 먼저 제 마음을 전하고 싶었다”며 “지금까지 그래왔듯 앞으로도 제 자리에서 책임감 잃지 않고 더 단단하게 살아가겠다. 앞으로도 에이핑크로서, 또 윤보미로서 팬들에게 더 좋은 활동으로 보답하겠다”고 약속했다.

윤보미와 결혼을 앞둔 라도는 걸그룹 스테이씨의 메인 프로듀서로, 과거 트와이스와 청하 등의 히트곡을 만든 유명 작곡가다. 에이핑크의 ‘내가 설렐 수 있게’와 ‘허시’(HUSH) 등의 노래를 작곡한 인연이 있다.

윤보미가 속한 에이핑크는 내년 1월 5일 데뷔 15주년을 맞아 열한 번째 미니앨범 ‘리 : 러브’(RE : LOVE)를 내고 컴백한다.