노동부, ‘노동시장 AI 인재양성 방안’ 발표 내년부터 구직자 참여수당 최대 80만원

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 청년·재직자·중장년을 아우르는 전 노동시장 대상 인공지능(AI) 역량 강화에 본격 착수한다. AI를 특정 직군의 전문기술이 아닌, 취업·재직·전직 전 과정에서 필요한 기본 노동 역량으로 확산시키겠다는 구상이다.

고용노동부는 18일 제2차 과학기술관계장관회의에서 이같은 내용을 담은 ‘노동시장 AI 인재양성 추진방안(AI+역량 Up 프로젝트)’을 발표하고, 앞으로 5년간 100만명 이상을 대상으로 AI 교육·훈련을 실시하겠다고 밝혔다. 대기업이 보유한 AI 인프라를 중소기업과 공유하는 ‘AI 특화 공동훈련센터’ 20곳도 새로 지정한다.

우선 노동시장에 진입하는 청년 구직자 등을 위해 대표적인 청년 직업훈련 사업인 K-디지털 트레이닝(KDT)은 분야별 AI 엔지니어를 양성하는 과정으로 개편된다. 청년들이 적극적으로 참여하고 훈련에 집중할 수 있도록 참여수당도 올해 최대 31만6000원에서 내년에는 최대 80만원(인구감소지역)으로 인상한다.

노동시장에 이미 진입해 있는 중소기업 노동자에 대해서는 AI 활용 역량을 키우고, 기업의 생산성을 높이도록 ‘AI 훈련 희망 중소기업 발굴(2000개소)→훈련수요 진단→맞춤훈련’을 패키지로 지원한다. AI 전문기관인 ‘중소기업AI 훈련확산센터’ 10개소를 새로 지정해 도메인 지식과 AI 지식을 모두 갖춘 민간 직업훈련 주치의를 양성할 계획이다.

중장년 등의 새로운 도전을 지원하기 위한 AI 교육훈련도 강화한다. 전국 39개 폴리텍 캠퍼스에서 운영 중인 중장년 특화과정을 포함한 전체 과정에 AI 기초활용 교육을 지원하고, AX 훈련과정, 직무 전환훈련 등으로 구직 활동과 재취업에 필요한 AI 역량을 키울 기회를 제공할 계획이다.

AI 훈련을 뒷받침할 인프라 확충에도 나선다. 지역 산업과 매칭한 ‘피지컬 AI 실습실’을 4개 설치해 지역 중소기업, 대학 등에 개방하고, 대기업 등이 보유한 우수 AI 훈련 인프라와 프로그램을 중소기업에 공유하는 ‘AI 특화 공동훈련센터’ 20곳을 신규 지정할 계획이다.

노동부는 이날 발표한 ‘노동시장 AI 인재양성 추진방안’을 추진하는 한편, AI 대전환에 따른 일자리 영향 분석과 대응 방안을 담은 ‘AI 대응 일자리 정책 로드맵’을 내년 상반기 중 발표할 예정이다.