‘대화면 다기능 전시기(ELAD)’ 납품 F-15X·F-15EX 적용 기기 KF-21 탑재 MFD 기반 F-15 최적화 설계 방사청-보잉 MOU 1년만의 성과

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화시스템이 디지털 항공전자 장비 수출로 첫 미국 시장 진출에 성공했다.

한화시스템은 미국 대표 방산기업 보잉(Boeing)에 생산하는 한국 공군 최신형 전투기 F-15X와, 미 공군 F-15EX에 ‘대화면 다기능 전시기(ELAD)’를 공급하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 미국 공군 전력을 상징하는 F-15 시리즈의 최신 모델인 F-15EX는 높은 무장 탑재량과 항속거리, 개방형 아키텍쳐 등 확장성을 갖추고 있다.

ELAD는 여러 계기판으로 분산돼 있던 정보를 하나의 대형 화면에 통합한 한화시스템의 전투기 설비다. 조종사가 필요한 정보를 직관적으로 확인하고 터치 패드로 명령을 전달할 수 있어, 최신 전투기 핵심 요소로 꼽힌다.

한화시스템은 기존에 한국형 차세대 전투기 KF-21에 탑재한 다기능 전시기(MFD)에 기반해 F-15EX에 최적화된 ELAD를 설계할 계획이다. 한화시스템은 KF-21에 MFD를 비롯해 국내 순수 기술로 개발한 임무 컴퓨터(MC), 음성신호 제어관리 시스템(ACCS), 지형추적컴퓨터(TFC) 등 필수 장비 7종을 공급하고 있다.

한화시스템이 미국 업체와 수출 계약을 맺은 건 이번이 처음이다. 한화시스템 관계자는 “이번 계약을 시작으로 한화시스템의 장비가 적용되면서 한국 기술이 F-15 업그레이드 과정에 본격 참여할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

방위사업청은 지난해 11월 F-15K 성능개량에 대한 대형 국외구매 사업을 추진하면서 보잉과 산업협력 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다. 한화시스템 관계자는 “정부 주도의 산업협력·세일즈 외교와 한화시스템이 축적해 온 항전장비 기술력이 뒷받침한 결과”라고 강조했다.

한화시스템 관계자는 “대화면 다기능 전시기 수출은 한화시스템 항전장비 기술력과 품질을 미국 본토 시장에서 인정받았다는 것 자체로 큰 의미가 있다”며 “한국 공군의 F-15K 성능개량 사업을 포함해 차후 미국의 F-15 업그레이드 및 글로벌 신형 전투기 사업 등에서 한화시스템 ELAD가 활용될 수 있도록 기술 고도화를 계속해 나갈 것”이라고 말했다.