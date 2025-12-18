전북 익산시 부송동서 산 스피또1000 복권 “당첨금으로 어머니께 작은 집 마련해드릴 것”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 세상을 떠난 반려견 생각에 울적한 마음이 든 견주가 기분 전환을 위해 산 복권이 1등에 당첨돼 5억원을 받게 됐다.

17일 동행복권에 따르면 ‘스피또1000 101회차’ 1등 당첨자 A씨는 전북 익산시 부송동의 한 복권 판매점에서 산 복권이 1등에 당첨되는 행운을 안았다.

스피또 복권은 복권을 긁어 결과를 확인하는 스크래치 방식의 즉석식 인쇄 복권이다.

A씨는 당첨자 인터뷰에서 “어느 날 문득 1년 전에 무지개 다리를 건넌 강아지가 떠올라 마음이 많이 울적했다”며 “기분 전환 겸 바람을 쐬러 집을 나섰고 나온 김에 스피또를 구매했다”고 했다.

이어 “다음날 집에서 복권을 확인하던 중 숫자 두 개가 일치하는 것을 보고 천천히 당첨금 부분을 긁었다. 처음에는 5라는 숫자가 보여 5000원이라고 생각하며 좋아했는데, 자세히 보니 5억원이었다”라고 했다.

그는 “‘빚 없이 살 수 있겠다’라는 생각이 들어 마음이 놓였고, 남은 돈으로 어머니께 작은 집을 마련해드릴 수 있겠다는 생각이 들어 기분이 좋았다”고 당첨된 걸 알았을 당시 기분을 전했다.

A씨는 당첨금 사용 계획에 대해 “부동산 대출 상환하고 이후 어머니께 작은 집 마련해드릴 예정”이라고 했다.

그는 당첨자 소감 한마디 란에 “너무 좋고 힘든 사람들 당첨 되길 바랍니다”라고 썼다.