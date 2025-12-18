인파 밀집 지역 별도 관리 진행 스팸문자, AI 기술로 자동 식별·차단

[헤럴드경제=김광우 기자] KT는 크리스마스와 연말연시 기간 중 안정적인 통신 서비스 제공을 위한 네트워크 집중관리 체제를 운영한다고 18일 밝혔다.

KT는 성탄절 관련해 인파가 몰리는 크리스마스 마켓이나 대형 공연장, 백화점, 번화가 등과 연말 타종식, 새해 해맞이 장소인 행사 현장, 해변·봉우리 등을 별도 관리 지역으로 지정한다.

해당 장소들은 내년 1월 2일까지 기지국 증설과 품질점검으로 현장 대응을 강화할 계획이다.

이 외에도 1000여 명의 네트워크 전문가가 전국 주요 통신센터에 배치돼 유무선 서비스 이상 여부를 점검한다. KT는 과천 네트워크 관제센터를 중심으로 24시간 종합상황실을 가동하고 전국 현장 상황실을 연계해 상시 모니터링 할 예정이다.

아울러 KT는 ‘성탄절’, ‘크리스마스’, ‘선물’ 등 휴일을 악용하거나 ‘새해인사’, ‘택배’ 등을 사칭한 스미싱, 피싱과 같은 사이버 공격도 대비할 방침이다. ‘AI 스팸 수신차단 서비스’로 스팸 문자를 자동 식별하고 차단해 고객 피해를 줄일 수 있다.

오택균 KT네트워크운용혁신본부장 상무는 “성탄절·연말연시와 새해 해맞이 행사 등 연휴 기간은 대규모 인파와 트래픽이 동시에 발생하는 시기”라며 “크리스마스와 새해까지 이어지는 모든 행사 구간을 아우르는 집중관리로 고객들이 불편함 없이 안전한 휴일을 보낼 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.