[헤럴드경제=민성기 기자] 류중일 전 야구대표팀 감독이 전 며느리가 제자와 부적절한 관계를 가졌다며 엄벌을 호소하는 청원을 올린 가운데, 사돈 가족이 아들 부부의 집에 카메라를 무단 설치한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

17일 채널A 보도에 따르면, 류 전 감독 아들 류 모 씨는 지난해 5월 이혼 소송 제기 후 별거 당시 처남이 신혼집에 몰래 들어와 카메라를 설치했다면서 전 처남과 전 부인을 경찰에 신고했다.

홈캠이 설치된 장소는 류씨 부부의 신혼집이었다. 류씨의 전 아내 남동생과 장인이 카메라를 설치한 것으로 알려졌다. 해당 카메라는 영상 녹화와 음성 녹음이 가능한 모델이었다.

공개된 영상에는 이들이 카메라를 설치하고, 제대로 설치됐는지 휴대전화로 확인하는 모습까지 담겼다.

카메라가 설치됐을 당시 류씨 부부는 이혼 소송 중으로 신혼집은 비운 채 따로 살고 있었다. 류씨는 물건을 찾으러 집에 왔다가 종이 상자 속에 있는 카메라를 발견하고 경찰에 고소장을 접수했다.

류 씨는 전 처남이 감시 목적으로 동의 없이 집에 침입했고, 몰래카메라까지 설치했다며 전처도 함께 고소했다.

검찰은 약 1년 반 동안 수사한 끝에, 지난달 류 씨의 전 처남과 전 장인을 통신 보호법 위반 혐의로 재판에 넘겼다.

전 장인은 채널A에 “재판 중인 사안이라 말할 것이 없다”면서도 “가장 큰 피해자인 손주가 손가락질을 당할까 걱정된다”고 밝혔다.

한편 류 전 감독은 지난 4일 국회 국민동의청원 게시판에 ‘아동복지법 개선 및 수사 기준 강화 요구에 관한 청원’이라는 제목의 글을 올려 교사인 전 며느리 A 씨의 불륜 의혹을 폭로했다.

류 전 감독은 “민사재판에서도 두 사람(며느리와 제자)의 관계는 부적절하며 손자를 동행하는 ‘비윤리적인 행동’을 자행했다는 것이 인정됐다. 그럼에도 경찰과 검찰은 ‘증거불충분’으로 불기소 처분을 내렸다”고 지적했다. 그러면서 “이 사건은 반드시 바로잡아야 한다. 현재 전 며느리는 복직 준비까지 하고 있으며 교육청 역시 아무 문제 없다는 의견을 줬다”고 억울함을 호소했다.

앞서 서울남부지검 지난달 14일 아동학대처벌법과 아동복지법 위반 혐의를 받는 A 씨에게 혐의가 없다고 보고 불기소했다.

검찰은 경찰로부터 ‘혐의없음’ 의견으로 사건을 송치받은 뒤, A 씨 휴대전화를 압수해 분석하고 관련자를 재조사했지만, 혐의 인정이 어렵다고 보고 이러한 판단을 한 것으로 파악됐다.

A 씨를 고소·고발한 류 전 감독의 아들은 최근 검찰 결정에 불복해 항고장을 제출한 것으로 알려졌다.