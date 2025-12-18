[헤럴드경제=함영훈 기자] 이스라엘 텔아비브 해변에 산타크로스 이모·삼촌들이 나타났다. 이들은 다름아닌 서퍼들이다.

산타 복장을 한 서퍼들은 텔아비브 해변에 크리스마스 트리와 파티를 위한 컵케이크, 음료를 준비하고, 파도를 타기 위해 다같이 준비운동을 한다.

이어 아름다운 지중해변에서 본격적인 서핑을 즐기며 크리스마스와 하누카를 기념하는 전 세계 사람들에게 따스한 연말연시 인사를 전한다.

텔아비브는 12월에도 따스한 햇살과 온화한 기온, 활기 넘치는 해변을 자랑하는 이스라엘 지중해변의 최대 도시로, 경제 문화 기술의 중심지이자 스타트업 혁신의 허브로 불리며, 젊음의 에너지와 개방적인 문화, 활기찬 나이트 라이프들로 인해 ‘잠들지 않는 도시’로도 알려져 있다.

오랜 역사를 지닌 항구도시 야파(Jaffa, 성경지명-욥바)와 인접해 있어 텔아비브-야파로 불리우기도 하며, 비교적 이스라엘 안식일의 영향을 받지 않고 고대와 현대를 모두 경험하기 좋은 대표적인 관광지이다.

특히 12월의 텔아비브는 메노라 & 크리스마스 점등식을 포함하여 거리 공연, 특별 플리마켓, 어린이들을 위한 창작 워크숍 등 온세대가 즐길수 있는 다채로운 행사들이 펼쳐진다.

이스라엘관광청은 18일 크리스마스를 앞두고 따스함과 유쾌함이 묻어나는 텔아비브 해변 청춘 산타들의 모습을 영상과 사진에 담아 한국민 등과 공유했다. 이들의 연말연시 인사에는 우정과 사랑이 묻어났다.

영상을 제작한 텔아비브 글로벌 관광청은 “텔아비브에서 전 세계와 따뜻한 명절 인사를 나눌 수 있어 기쁩니다. 매년 텔아비브에서는 하누카와 크리스마스 모두를 기념하는데, 이는 유대인 뿐 아니라 모든 이들을 환영하는 텔아비브 도시의 다양성과 포용적인 정신을 나타냅니다”라는 메시지를 전했다.

이어 “지난 두 해 힘들었던 시간들을 지나온 텔아비브로 다시 돌아온 산타 서퍼들과 함께 한 이번 영상을 통해, 텔아비브가 다시금 세계와 연결되고, 텔아비브를 의미하는 햇살과 해변의 자유롭고 따뜻한 분위기를 전할수 있길 바랍니다”라고 전했다.