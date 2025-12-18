공연, 전시, 상호존중 프로그램 등 활동 진행 오픈클래스 프로그램 등 임직원 참여 기회 확대 “긍정적 소통문화 조성 계기… 임직원 성장 지원”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 사내 상호존중 문화 확산 및 임직원 소통 강화를 위해 개최한 동호회 페스티벌을 성공적으로 마쳤다고 18일 밝혔다.

올해 두 번째로 진행된 동호회 페스티벌은 10일부터 17일까지 사내 복지공간 ‘하모니스퀘어’에서 진행됐다. 이번 행사에서는 공연, 오픈클래스, 전시회, 참여 이벤트 등 다양한 프로그램이 운영돼 임직원들이 폭넓게 참여하고 교류할 수 있는 환경이 조성됐다.

특히 유명 강사와 전 국가대표를 초청해 강의를 진행하는 오픈클래스를 통해 임직원들이 직접 체험할 수 있는 기회를 확대함으로써 참여도를 높였다.

10일에는 사내 응원단의 공연과 함께 유명 스트레칭 강사 강하나의 오픈클래스가 진행됐다. 희망자 누구나 자유롭게 참여할 수 있어 많은 임직원들이 관심을 보였으며, 참가자들은 간단한 동작을 따라하며 긴장을 풀고 재충전하는 시간을 가졌다.

16일에는 사내 역도 동호회가 강의 및 코칭 프로그램을 열었다. 전 대한민국 역도 국가대표 함상일 관장을 초청해 스쿼트 등 운동 동작을 코칭하고 전문적인 피드백을 제공했다. 17일에는 사내 밴드 및 오케스트라 동호회가 무대를 선보이며 임직원들의 뜨거운 호응을 받았다.

행사 기간 동안 상시 진행된 전시회에서는 임직원들의 다양한 재능을 공유하는 장이 마련됐다. 전시장에는 임직원들이 직접 만든 도자기, 순수미술, 손뜨개 등의 작품이 전시됐다. 동호회 회원 모집과 신규 동호회 설립 관련 설문조사를 위한 홍보 부스도 상시 운영됐다.

상호존중 문화 조성을 위한 프로그램도 높은 관심을 받았다. 임직원들은 연말 맞이 ‘감사 엽서 쓰기’ 프로그램을 통해 한 해 동안 함께한 동료에게 감사 인사를 전했다. 크리스마스 포토존에서는 함께 사진을 촬영하며 따듯한 분위기 속에서 한 해를 마무리하는 시간을 가졌다.

이 외에도 삼성바이오로직스는 사내 조직문화 활성화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 최근 5월에는 사내 복지공간 확장을 목적으로 하모니스퀘어 리뉴얼을 완료했다. 신입사원이 경영진의 멘토로 참여해 상호 경험을 공유하는 리버스 멘토링을 진행해 사내 수평적 소통을 촉진하고 있다. 아울러 2015년부터 10년간 가족친화기업 인증을 유지하는 등 건강한 조직문화 조성에 힘쓰고 있다.

이규호 삼성바이오로직스 피플센터장(부사장)은 “올해 두 차례에 걸쳐 진행된 동호회 페스티벌을 통해 임직원 간 교류를 촉진하고 긍정적 소통 문화를 조성하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 조직문화를 강화하고 임직원의 성장을 지원하는 다양한 프로그램을 지속해나갈 것”이라고 말했다.