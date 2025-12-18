일본어·문화 특화 초거대 언어모델 ‘Rakuten AI 3.0’ 공개 통판·금융·콘텐츠 전반에 적용…운용비용 90% 절감 NTT·소프트뱅크 이어 일본판 LLM 경쟁 본격화

[헤럴드경제=서지연 기자] 일본 전자상거래 대기업 라쿠텐그룹이 파라미터 수 7000억개 규모의 초거대 생성형 인공지능(AI) 언어모델을 공개하며 글로벌 LLM 경쟁에 본격 합류했다. 미국 빅테크와 중국 기업들이 주도해온 초거대 AI 경쟁에 일본 기업이 정면으로 뛰어든 사례로 평가된다.

라쿠텐그룹은 18일 자사가 개발한 대규모 언어모델(LLM) ‘라쿠텐(Rakuten) AI 3.0’을 조만간 공식 발표하고, 자사 통신판매 플랫폼과 금융·콘텐츠 서비스 전반에 순차적으로 도입할 계획이라고 밝혔다. 라쿠텐 AI 3.0은 학습 규모를 나타내는 파라미터 수가 약 7000억개에 달해 일본 내에서 공개된 모델 가운데 최대 수준이다.

라쿠텐은 이 모델이 일본어 특유의 미묘한 표현과 문화적 맥락, 소비자 습관을 정교하게 이해하도록 설계됐다고 설명했다. 기존 글로벌 LLM이 영어 중심 구조에 일본어를 덧붙이는 방식이었다면, 라쿠텐 AI 3.0은 일본어 데이터를 중심으로 학습을 진행해 상거래·고객 응대·검색 추천 등 실사용 환경에서 정확도를 높였다는 것이다.

특히 라쿠텐은 운영 비용 절감도 강점으로 내세웠다. 회사 측은 “동일한 규모의 모델 대비 운용 비용을 약 90% 절감했다”고 밝혔다. 자체 최적화 기술과 인프라 효율화가 핵심이라는 설명이다. 라쿠텐은 내년 봄을 목표로 외부 기업과 개발자를 대상으로 한 모델 공개도 검토하고 있다.

라쿠텐의 참전으로 일본 내 초거대 AI 경쟁도 한층 가속화될 전망이다. 앞서 NTT는 자사 연구소를 중심으로 대규모 일본어 LLM 개발을 추진해 왔고, 소프트뱅크 역시 ‘사라시나(Sarashina)’ 프로젝트를 통해 2024년 기준 약 4600억 파라미터 규모의 모델을 공개한 바 있다. 라쿠텐은 이들보다 한 단계 더 큰 모델을 내놓으며 기술적 존재감을 부각했다.

이번 프로젝트는 일본 정부의 국산 AI 육성 정책과도 맞물려 있다. 라쿠텐의 LLM 개발은 경제산업성이 주도하는 생성형 AI 지원 사업 ‘GENIAC’의 지원 대상으로 선정돼, 학습에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 사용 비용 일부를 보조받았다. 일본 정부는 미국과 중국에 비해 뒤처졌다는 평가를 받아온 AI 경쟁력을 끌어올리기 위해 민관 협력을 강화하고 있다.

라쿠텐은 생성형 AI를 단순 기술 시연에 그치지 않고 실제 사업 경쟁력으로 연결하겠다는 구상이다. 상품 설명 자동 생성, 고객 문의 응대, 개인화 추천, 내부 업무 효율화 등 자사 플랫폼 전반에 AI를 깊게 결합해 ‘AI 기반 커머스’ 모델을 구축한다는 전략이다.

시장에서는 라쿠텐의 시도가 일본형 AI 생태계 확장의 분기점이 될 수 있다는 평가도 나온다. 글로벌 초거대 AI 시장이 소수 빅테크 중심으로 재편되는 상황에서, 언어·문화 특화 모델을 앞세운 지역 기반 전략이 하나의 대안이 될 수 있기 때문이다.

다만 초거대 모델 개발에 따른 비용 부담과 성능 검증은 과제로 남아 있다. 실제 서비스 환경에서 글로벌 모델과 비교해 어느 수준의 효율과 정확도를 보여줄지가 향후 평가의 관건이 될 전망이다.