[헤럴드경제=최은지 기자] 쎌바이오텍이 약국 전용 신생아 유산균 ‘듀오락 골드 디-드롭스’를 새롭게 선보였다고 18일 밝혔다.

이번 신제품은 듀오락의 기술력을 집약한 프리미엄 오일 드롭형 유산균으로, 미국 식품의약국(FDA) GRAS 등재 및 인체적용시험을 완료한 안전한 균주만을 엄선해 설계한 제품이다.

최근 제왕절개 분만 증가 등으로 신생아의 비피더스균 부족 사례가 늘면서 이를 보완하기 위한 ‘신생아 유산균’의 필요성이 커지고 있으며, 출산 준비 필수품으로 자리 잡고 있다.

쎌바이오텍은 2017년 국내 최초로 신생아용 오일 드롭형 유산균 ‘듀오락 듀오 디-드롭스’를 개발하며, 수입 제품에 의존하던 오일 드롭형 유산균 시장에 처음으로 한국산 제품을 선보였다.

이번에 출시된 ‘듀오락 골드 디-드롭스’는 30년 베스트셀러 ‘듀오락 골드’의 기술력과 신뢰도를 기반으로 고함량·고스펙을 구현한 신생아용 프리미엄 제품이다.

유산균은 살아있는 생균을 섭취하는 만큼 균주의 안전성 검증이 핵심이다. 듀오락은 신생아를 위한 CBT 균주 포뮬러를 기반으로 전체염기서열분석(Whole Genome Sequencing)과 美 FDA GRAS 등재 등을 통해 안전함이 확인된 비피더스균 4종(CBT-BF3, BR3, BG7, BT1)을 배합했다. 해당 균주는 독일 뮌헨대학교와 함께 생후 0~12개월 신생아 106명을 대상으로 실시한 인체적용시험에서 안전성이 철저히 검증됐다.

또한 비피더스균 4종은 면역력 강화와 뇌 발달에 중요한 ‘모유올리고당(HMO)’ 분해 능력이 있음을 확인했으며, 투입균수 28억 마리, 보장균수 10억 마리의 고함량 설계를 적용했다. 코코넛 유래 프리미엄 MCT 오일을 사용하고 ▷이산화규소 ▷합성 향료 ▷화학적 유화제는 배제했다. 100% 한국형 유산균에 듀오락의 세계 특허 듀얼코팅 기술을 적용해 높은 생존력과 실온 보관을 가능하게 했다. 신생아 성장에 필수적인 비타민D도 일일 권장량 100%(400IU)를 함유해 편의성을 더했다.

쎌바이오텍 관계자는 “오랜 기간 축적해 온 듀오락의 기술력과 안전성, 그리고 독자 개발한 CBT 균주 포뮬러를 기반으로 ‘듀오락 골드 디-드롭스’를 선보이게 됐다”며, “이번 출시로 ‘골드 디-드롭스’부터 ‘골드 베이비’, ‘골드 키즈’, ‘듀오락 골드’까지 이어지는 약국 전용 프리미엄 라인이 완성된 만큼, CBT 유산균의 기능성 연구를 한층 더 확대해 나갈 예정이다”라고 말했다.

이번 신제품은 고함량·고스펙 제품으로 신생아 상황에 맞춰 약사 상담 후 섭취할 수 있도록 약국 전용 제품으로 선보였다.