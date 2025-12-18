롯데손해보험 상품 혜택과 요금제 결합 금융사기 피해 시 최대 100만원 보장

[헤럴드경제=김광우 기자] LG헬로비전 헬로모바일은 보이스피싱을 비롯한 금융사기부터 강력범죄, 골절과 상해에 따른 피해 보상 등 생활 속 안심을 더해주는 ‘안심보험 요금제’ 4종을 출시했다고 18일 밝혔다.

‘안심보험 요금제’는 가입 한 번으로 알뜰폰과 생활밀착 보험 서비스를 동시에 누리는 요금제다. 헬로모바일 주력 요금제와 일명 ‘불효자 보험’으로 불리는 롯데손해보험의 인기상품을 결합한 월 1~3만원대 4종으로 구성됐다.

자급제폰∙중고폰 유저를 위한 유심 요금제로는 ▷안심보험 유심 5GB(월 1만5400원) ▷안심보험 유심 7GB(월 1만7300원), 신규 휴대폰과 함께 가입하는 휴대폰 요금제로는 ▷안심보험 5GB(월 3만3800원) ▷안심보험 슬림 1GB 100분(월 2만6900원) 등을 제공한다.

타사 보이스피싱 보험 요금제와는 달리 강력범죄, 골절∙상해, 자동차사고 부상까지 보장 범위를 넓힌 것도 강점이다. 먼저, 보이스피싱이나 스미싱 등 금융사기 피해 시 최대 100만원(자기부담금 10만원)을 보장한다.

아울러 ▷일상생활 중 강력범죄(최대 100만원) ▷5대 골절 진단과 수술비(각 최대 50만원) ▷자동차사고 부상(1~10급, 최대 500만원) ▷화상 진단과 수술(각 최대 10만원) ▷무릎·어깨·손목 관절 수술비(각 최대 30만원) 등도 함께 보장한다.

가입절차도 단순하다. 오늘부터 고객은 헬로모바일 직영몰 또는 대리점을 통해 ‘안심보험 요금제’에 가입할 수 있다. 이후 롯데손해보험에서 발송하는 보험가입 URL 작성을 거쳐 보험혜택을 적용받게 된다. 보험기간은 1년이며, 롯데손해보험의 생활밀착형 보험 플랫폼 ‘ALICE’로 손쉽게 보험금 청구가 가능하다.

중장년 고객층의 알뜰폰 체감 혜택도 늘어난다. 실제 보이스피싱 피해의 대다수가 중장년층에게 집중된 만큼, 금전 보상을 비롯해 이들 일상에 안전망을 더하는 생활밀착 혜택을 제공하는 데 집중했다. 협업한 롯데손해보험 ‘MY FAM 불효자 보험’은 자식 대신 보험이 부모를 돌본다는 콘셉트의 상품으로, 중장년층 부모를 위한 자녀들의 효도보험으로도 인기를 끌고 있다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “올해 보이스피싱 피해액이 1조원을 넘어서는 등 생활형 범죄가 급증한 가운데, 안심보험 요금제가 소중한 일상을 지키는 지름길이 되길 기대한다”며 “앞으로도 가계통신비 절감은 물론 소비자 라이프스타일에 맞는 제휴 혜택을 선보이며 고객 경험을 혁신하겠다”고 말했다.

한편, 헬로모바일 직영몰에서는 최대 34만원 상당의 파격적인 가입 프로모션도 진행한다. 이달부터 별도 공지 시까지, 친구추천 가입 고객에게 17만원 상당의 상품권(기본 가입혜택 1만원권 포함)을 100% 증정한다. ▷가입고객 전원 프레딧 쿠폰 2만원권 ▷리뷰 작성 시 커피 쿠폰 ▷SNS 바이럴 시 3만원 상당의 굿즈 등의 혜택도 제공한다.