이더리움 ETF도 4거래일 연속 순유출

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 일주일 간 9300억원 넘는 자금이 이탈하며, 7주일 만에 최대치를 기록했다. 이더리움 현물 ETF에서도 4거래일 연속 순매도세를 기록하며, 기관 자금 이탈세가 뚜렷하다.

18일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 오전 7시20분 기준 전일 대비 1.75% 하락한 8만6140달러를 기록했다. 자정 무렵 9만194달러까지 올랐지만 이내 다시 8만6000달러 박스권을 오가는 흐름이다. 이더리움(-4.24%), 리플(-3.19%), 솔라나(-4.54%) 등 주요 디지털자산 모두 약세다. 디지털자산 전체 시가총액은 –2.66% 줄어든 2조9000억달러로 집계됐다.

‘공포와 탐욕지수’는 지난 3일부터 16일 연속 공포 구간에 머물고 있다. 이 지수는 0부터100사이를 나타내는데 수치가 낮을수록 투자심리 약화 국면으로 해석한다. 0부터20까지는 ‘극도의 공포’, 20부터 40 사이는 ‘공포’ 구간이다. 이날 기준 25를 기록했다.

파사이드인베스터에 따르면 미국에 상장된 11개 비트코인 현물 ETF에서는 2거래일(15‧16일) 간 연속 순매도세를 기록하며 총 6억3480만달러(약 9370억원)가 빠져나갔다. 주간 기준 순매도 규모(6억3477억달러)는 지난 10월 31일(-7억9895만달러) 이후 최대다. 미국에 상장된 9개 이더리움 현물 ETF에서는 4거래일(11‧12‧15‧16일) 연속 순매도세를 기록하며 총 간 5억1070만달러(약 7500억원)가 유출됐다.

디지털자산 시장에서는 단기적으로 비트코인 하락 전망이 우세하다. 상관관계를 보이는 나스닥 지수가 인공지능(AI) 거품론 재점화로 하방 압력을 받는 가운데, 호재성 이벤트는 부재한 시점이다. 여기에 일본 중앙은행이 기준금리를 인상할 거란 관측 속에 이른바 ‘엔 캐리 트레이드’ 경계심도 투심을 짓누르고 있다. 연말 휴일을 앞두고 낮은 유동성과 지관 자금의 제한된 모멘텀이라는 계절적 수요난도 부정 요인이다.

블룸버그는 비트코인 시세가 올해 역대 네 번째 연간 하락세를 기록 할 걸로 예상했다. 비트코인 대량 보유 주체인 ‘고래’들이 대거 매도에 나서면서 가격 하락 압박이 지속된다고 진단했다. 올해 하락세를 촉발한 주요 원인으로 극단적 레버리지(차입금)를 지목했다. 지난 10월 10일 190억달러(약 28조1000억원) 규모의 레버리지 베팅 물량이 청산되면서 시장이 곤두박질치기 시작했다는 것이다. 블룸버그는 “과거의 세 차례 연간 하락은 디지털자산 업계의 대형 추문이나 산업 붕괴 등의 사건과 맞물렸지만, 이번 연간 하락은 그런 문제가 없다는 점에서 첫 사례”라고 예상했다.