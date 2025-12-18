호남대 학술정보원, ‘2025년 다독자 시상식’ 개최

성영서 학생 ‘최우수 다독상’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 학술정보원(원장 강은주)은 11일 ‘2025년 다독자 시상식’을 갖고, 올해(3월 10일~11월 28일) 도서 대출 실적이 우수한 재학생 15명에게 상장과 상품(문화상품권)을 수여했다고 18일 밝혔다.

수상자로는 패션디자인학과 성영서 학생(2학년)이 최우수 다독상을, 만화애니메이션학과 박하은(1학년), 외식조리베이커리학과 박승일 학생(3학년)이 열독상을, 외식조리베이커리학과 이가연 학생(3학년)과 소방행정학과 조규주 학생(4학년), 만화애니메이션학과 박준우 학생(1학년)이 애독상, 식품영양학과 박현빈 학생(1학년) 외 3명이 탐독상, 사회복지학과 김영미 학생(3학년) 외 4명이 미독상을 각각 수상했다.

다독상을 수상한 성영서 학생은 “만화, 소설, 교양도서 등 다양한 분야의 책을 읽으며 넓은 세계를 간접경험하고, 풍부한 지식을 쌓을 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

학술정보원은 재학생들의 폭넓은 기초교양 습득과 인성함양 도모를 위해 다독자 행사를 매년 시행, 독서를 위한 동기부여와 폭넓은 지식함양의 기회를 제공하고 있다.