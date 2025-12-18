[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군의회는 17일 제314회 정례회(2025년 제2차 정례회) 제3차 본회의를 산회하며 올 한 해 기본일정을 모두 마쳤다.

이날 본회의에서는 2025년도 제3회 추가경정 예산안, 그리고 2026년도 예산안과 기금운용계획안을 의결하며 연내 마지막 안건을 처리했다.

각 상임위원회와 예산결산특별위원회에서는 지난달 26일부터 12월 16일까지 심도 있는 토의와 고민을 거듭한 끝에 해당 안건들의 예비심사와 본심사를 완료하고 안건을 본회의에 부칠 수 있었다.

칠곡군은 2025년도 제3회 추가경정 예산안으로 62억원을 감액 요구했으며 2026년도 예산안과 기금운용계획안으로 각각 8250억원, 291억원을 편성해 요구했다.

이 중 2025년도 제3회 추가경정 예산안은 요구액에서 2억원(일반회계 1건)이 삭감돼 내부유보금으로 조정됐으며 2026년도 예산안은 8250억원 중 7억 9000만원(일반회계 8건), 2026년도 기금운용계획안은 291억원 중 1000만원(1건)이 각각 삭감돼 내부유보금으로 조정됐다.

이상승 의장은 “올해 의정활동은 단순히 ‘일정을 채우는 시간’이 아닌 ‘군민의 목소리를 기록하고 지역의 미래를 설계하는 과정 그 자체’였다”며 “새해에도 군민만을 바라보는 흔들림 없는 원칙과 신념으로 담대하게 나아갈 것“이라고 말했다.