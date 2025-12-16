[헤럴드경제=김보영 기자] 안철수 국민의힘 의원이 16일 더불어민주당 서울시장 후보로 급부상 중인 정원오 서울 성동구청장을 겨냥해 “구청장 3선을 할 동안 통일교 도움을 받은 사실은 없느냐”며 의혹을 제기했다.

안 의원은 16일 자신의 페이스북을 통해 “2017년 6월 27일, 통일교는 ‘정원오 서울 성동구청장이 통일교 본부교구 성동구 전진대회 행사에 참석했다’라는 사실을 알렸다”며 통일교 관련 인터넷 커뮤니티 소식지와 함께 당시 정 구청장이 축사를 하고 있는 사진을 공개했다.

안 의원은 “당시 정 구청장은 단순히 자리만 함께한 것이 아니라 ‘통일은 참사랑으로 할 수밖에 없다’라고 축사하고, 그들이 만든 ‘통일선언문’에 자필로 서명까지 했다”며 “또한 그곳에서 방영된 한학자 영상까지 단체로 시청한 정황도 보인다”고 주장했다.

또 “이 일정은 구청장 일정에서는 공개되지 않았다. 이에 정원오 구청장에 대한 몇 가지 궁금증이 제기된다”며 “정 구청장이 표현한 ‘참사랑’은 무엇을 의미하나, 혹시 통일교 교리 대한 지지 아니냐”고 물었다.

그러면서 “서울에서 구청장 3선을 하는 동안 통일교 도움을 받은 사실이 없는지, 2017년 6월 말 이후 통일교와 관계를 단절하고, 각종 선거에서 조직적, 정치적 지원을 받지 않았음을 확언할 수 있냐”고 따졌다.

이어 “정 구청장이 이처럼 통일교 행사에 참석한 일정을 의도적으로 공개하지 않은 것인지, 아니면 알렸지만 사람들이 못 찾은 것인지 말하라”며 “정원오 구청장은 이런 의혹에 대해 국민 앞에 책임 있는 설명을 내놓을 것”을 주문했다.

정원오 “이례적인 인사…통일교 지원받은 적 없다”

이같은 의혹에 대해 정 구청장은 과거 통일교 행사에 참석했던 것은 공개적인 자리였고 축사는 이례적인 인사였다며 유착 의혹을 부인했다.

정 구청장은 이날 입장문을 통해 “해당 행사는 관내에서 개최되어 지역 주민들이 참여한 공개 행사로, 초청을 받아 참석했다”며 “축사는 의례적인 인사말과 격려의 의미를 담아 작성한 것뿐 그 이상도 이하도 아니다”라고 했다.

정 구청장은 “통일교로부터 그 어떤 지원도 받은 사실이 없다”며 “더 이상의 근거가 확인되지 않은 추측이나 왜곡된 정보의 유포는 자제해 주시기를 바란다”고 했다.

정 구청장은 구정 만족도가 높게 집계되고 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에서 공개적으로 “일을 잘하기는 잘하나 보다”라고 언급하면서 최근 여당 서울시장 후보로 부상하고 있다.

정 구청장에 대한 관심도가 높아지자, 국민의힘 쪽에선 집중 견제에 나서는 분위기다. 장예찬 여의도연구원 부원장은 전날 정 구청장이 양천구청장 비서관으로 일하던 시절인 1995년 10월 폭행 사건으로 벌금 300만원을 선고받은 점을 폭로하기도 했다. 정 구청장은 이에 대해 “당사자들께도 사과드리고 용서를 받았다”며 “이를 선거 때마다 선관위에 신고하고 공개해 왔다”고 해명했다.