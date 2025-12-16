[헤럴드경제=김성훈 기자] 부산의 한 소아과에서 10살 초등학생이 쓰러졌으나 병원을 구하지 못해 심정지까지 겪는 일이 일어났다. 아이는 다행히 병원을 구해 맥박이 돌아왔으나 아직 의식은 회복하지 못하고 있다.

16일 소방당국에 따르면, 전날 오전 10시께 부산 사하구 한 소아청소년과 의원에서 10세 여아가 감기 증상으로 수액을 맞던 중 의식 저하 증세를 보였다.

소방 당국은 신고를 받고 출동해 아이를 치료해 줄 병원을 수배하기 시작했으나 줄줄이 거절당했다. 병원 12곳에 연락했지만 대부분 수용이 어렵다고 답했다.

간신히 한 2차 병원에서 수용하겠다는 답을 받아 이송하던 중 갑자기 아이에게 심정지가 발생했다.

아이는 병원에 도착해 응급 처치를 받은 결과 다행히 맥박과 혈압이 돌아왔다.

그러나 의식은 돌아오지 않았고 결국 3차 병원으로 옮겨져 현재 치료 중인 것으로 알려졌다.

소방 당국이 병원을 선정하기 시작할 때부터 3차 병원에 도착하기까지 1시간 20분 가량이 소요됐다.

부산에서는 지난 10월 20일에도 한 고등학교 남학생이 쓰러져 경련을 일으킨 채 발견됐는데, 병원 14곳에서 수용을 거부해 구급차 안에서 사망했다. 거절한 대부분이 ‘소아 환자 진료가 어렵다’는 이유를 댄 것으로 알려졌다.