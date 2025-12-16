GR GT·GR GT3 일반 공개

[헤럴드경제=권제인 기자] 토요타 가주 레이싱(TGR)은 내년 1월 9일부터 11일까지 3일간 일본 치바시 소재 마쿠하리 멧세에서 개최되는 ‘2026 도쿄 오토살롱’에 참가한다고 16일 밝혔다.

이번 TGR 부스에서는 새로운 플래그십 모델인 ‘GR GT’와 ‘GR GT3’를 비롯해 다양한 차량 및 파츠를 전시할 예정이다. 토요타 그룹사인 다이하츠 공업 주식회사, 토요타자동직기와 북홀에 공동으로 참가할 예정이다.

특히, 내년 1월 9일 오전부터 진행되는 프레스 콘퍼런스에는 ‘마스터 드라이버 모리조’로 알려진 토요다 아키오 회장이 참석할 예정이며, 일반 고객을 대상으로 라이브 중계도 진행된다.

한편, 지난 5일 월드 프리미어를 통해 공개된 ‘GR GT’와 ‘GR GT3’는 이번 2026 도쿄 오토살롱에서 일반 고객에게 최초로 실차를 공개한다. 또한, 전시 가간 중인 1월 10일에는 두 모델의 데모런도 예정되어 있다.

이 외에도 행사 기간 TGR은 다양한 출연진이 참여하는 토크 세션과 데모런을 진행할 예정이다.