2025년을 빛낸 ‘10대 정책’ 하이라이트 발표

[헤럴드경제=박대성 기자] 전남 순천시가 2025년 지역을 달군 ‘10대 정책 하이라이트’를 발표했다.

시민 체감도·지역 파급력·정책 혁신성을 반영해 선정된 이번 하이라이트는 단순한 연말 결산이 아닌, 순천이 어떻게 도시의 체질을 바꾸고, 시민의 삶의 질을 바꿔나가고 있는지를 보여준다.

①코스트코, 여수MBC가 선택한 도시, 순천 중심 산업 재편!

가장 먼저 눈여겨 볼 것은 한화오션에코텍, 코스트코, 여수MBC 등 각각 조선·물류유통·방송콘텐츠 산업을 대표하는 기업들이 순천에 둥지를 틀었다는 점이다.

특히 글로벌 유통기업 코스트코의 입점은 광주․전남 최초로 연간 1300만 명 생활 인구 유입과 250여 개 일자리 창출이 기대되고 있다.

콘텐츠 기업으로의 변신을 준비 중인 여수MBC 또한 순천의 애니메이션·웹툰 클러스터 연계, 제작·유통·마케팅을 아우르는 남해안권 콘텐츠 허브 역할을 수행할 예정이다.

②콘텐츠 기업 37개 원도심에 둥지를= 틀다! 꽃 피는 문화도시

뿐만 아니라 본격적인 문화콘텐츠 산업 확장을 위해 관련 기업 37개소를 유치해 불 꺼진 원도심의 빈 공간을 채웠다.

순천은 이들의 창작을 뒷받침할 905억 원 규모의 전략펀드를 조성하는가 하면, 지속가능한 인재풀이 되어줄 총 300억원 규모의 인재 양성 거점기관 조성 사업에 뛰어들어 2026년 예산에 국비 2억 5천만 원을 확보한 상황이다.

순천 고유 IP(지식재산권)인 ‘루미뚱이’를 고도화해 캐릭터의 경제적 가치를 키우는 한편, 대형 IP와의 협업 콘텐츠 행사(올텐가, 원츠)를 통해 수시로 외부 생활 인구를 유입했다.

특히 차량 중심이던 도심을 ‘잔디로드’로 바꾼 주말의 광장에는 약 15만 명이 찾으며, 원도심 회복의 상징으로 자리잡았다.

③첫 인공위성 ‘순천SAT’ 우주경제도시 전환 분기점 열다

2027년 누리호 6호기에 순천 첫 인공위성 ‘순천 SAT’을 탑재하는 계획을 수립함으로써 호남권 최초 위성개발도시로의 도약을 준비하고 있다.

아울러 2026년 강소형 스마트도시 선정으로 국비 80억 원을 확보했다. 이는 교통·안전·환경 전반에 스마트 기술을 도입해 도시서비스 혁신 기반을 마련하게 된다.

④그린바이오 육성지구 지정, 고부가가치 농업 혁신!

그린바이오산업 육성지구 지정으로 기획–연구–실증–사업화–인력양성까지 이어지는 그린바이오 클러스터가 가동됐다. 2027년까지 지식산업센터와 생산시설 구축을 구축해 고부가가치 농업혁신을 이끌 전망이다.

⑤전국 기초지자체 최초 IUCN 가입, 세계적 생태리더로 도약

UN 옵서버 기구인 세계자연보전연맹(IUCN) 가입과 세계자연보전총회(WCC) 참석으로 순천의 국제적 위상을 한층 높였다.

순천은 IUCN에서 급속한 산업화에 대한 해답으로 채택한 자연기반해법(NbS)을 가장 대표적으로 실천하고 있는 도시로 인정받았으며, 이는 한국 건강지수 호남권 1위, 지속가능발전 ESG평가 기초지자체 1위라는 분명한 지표로 입증되고 있다.

⑥여자만 국가해양생태공원 내륙과 해양정원 모두 보유한 세계 유일 도시

또한 여자만 국가해양생태공원 지정, 예타 조사대상 사업 선정이라는 쾌거를 이루면서 순천은 내륙정원과 해양정원을 모두 보유한 세계적 생태도시로의 도약을 눈앞에 두고 있다.

⑦ 사람과 동물이 모두 행복한 치유 도시 조성

순천만–국가정원–원도심을 잇는 동천 그린웨이 조성과 신대천 정비를 통해 깨끗하고 쾌적한 ‘물의 도시’로 도시 이미지를 탈바꿈하는 한편, 체류형 여행브랜드 쉴랑게 론칭, 용계산 치유의 숲 조성, 팔마 유소년 승마대회 첫 개최 등으로 치유가 일상에 스며드는 순천형 치유도시 모델을 만들어 나가고 있다.

⑧가든노믹스(정원경제) 민생회복지원금, 순천경제에 새바람

국가정원은 3년 연속 400만 명 이상 방문, 2025년 기준 110억 원 수익을 달성하며 정원이 지역경제에 ‘황금알을 낳는 거위’임을 입증했다.

건전재정의 기틀 위에 가든머니를 더한 결과 전시민에게 20만 원의 민생회복지원금이 지급되면서 꽁꽁 얼어붙은 연말 지역경제에 훈풍을 일으켰다는 평가다.

아울러 순천사랑상품권은 최대 15% 할인 판매에 힘입어 연 2,070억 원이 판매되었으며, 가맹점도 전년 대비 1,200여 개소 늘어나며(14,981개소) 지역 소비 회복을 뚜렷하게 견인했다.

⑨종합 스포츠파크 공모 선정, 노후시설 미래형 전환

순천의 낙후된 체육시설을 미래형으로 전환할 종합스포츠파크 사업도 국비 40억 원 확보로 추진에 탄력이 붙었다. 순천시는 이 사업을 통해 생활체육부터 전지훈련 유치까지 아우르는 인프라를 확충할 계획이다.

⑩공공자원화시설 승소, 연향들 도시개발 첫 삽!

차세대 공공 자원화시설은 직매립 금지 정책에 선제적으로 대응해 폐기물을 돈이 되는 에너지로 전환하는 친환경 복합시설로 조성된다.

본격 착공을 눈앞에 둔 연향들 도시개발사업은 순천만국가정원과 연계한 미래 문화·관광 거점으로 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망이다.

이 밖에 시민의 일상에서 체감되는 의료·복지 분야 성과도 두드러졌다.

AI 안부살핌을 통해 시민 3000여 명을 지원하며 고독사 위험자를 2년 연속 구조했고, 성가롤로병원은 지역심뇌혈관질환센터로 지정돼 24시간 365일 전문 응급의료 체계를 갖췄다.

기록적인 폭염에는 폭염대책반 가동과 예비비 10억 원 선제 투입으로 경로당 냉방비 연장 지원 등 취약계층 피해를 최소화했다.

시 관계자는 “순천은 중화학공업 중심의 인접 도시(여수시·광양시)와 다르게 끊임없이 산업구조를 다각화하며 새로운 활로를 찾아왔으며 그 결과 순천은 전남 동부권을 넘어 남해안·남중권을 이끄는 대표 도시로 자리 잡았다”고 강조했다.