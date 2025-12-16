[헤럴드경제=민성기 기자] 충남 보령에서 5년 연속 익명의 기부가 이어지며 지역사회에 감동을 주고 있다.

16일 보령시에 따르면 익명의 기부자는 지난 14일 오후 직접 쓴 손 편지와 함께 후원금 및 라면, 양말 등을 남포면 행정복지센터 앞에 두고 떠났다.

이번에 전달된 후원 물품은 돼지 저금통을 포함한 현금 41만4000원과 양말 60켤레, 라면 30박스 등 총 110만 원 상당이다.

익명의 기부자는 2021년부터 올해까지 5년 연속 행정복지센터에 기탁하고 있는 것으로 알려졌다.

기부자가 남긴 손편지에는 “일 년 동안 이날을 기다리며 용돈을 모으니 너무 행복했다”며 “작은 선물이지만 좋은 곳에 써 주시면 감사하겠습니다”라는 글이 적혀 있었다.

김종기 남포면장은 “5년 동안 한결같이 이어진 익명의 기부가 지역사회에 더 큰 울림을 주고 있다”며 “보이지 않는 곳에서 이웃을 생각해 주신 기부자께 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어 “소중한 뜻이 온전히 전달될 수 있도록 투명하고 책임감 있게 사용하겠다”고 덧붙였다.