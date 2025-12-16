FIU, 오만 금융정보분석기구(NCFI) MOU 체결 캄보디아 등 동남아 중심 초국경 조직범죄 우려 이형주 “가상자산 활용 범죄자금 유통·은닉 늘어”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융정보분석원(FIU)이 오만 금융정보분석기구와 자금세탁·테러자금조달 대응을 위한 국제 공조를 강화한다.

FIU는 15일 오만 무스카트에서 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 등 금융거래 정보교환 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협약으로 FIU는 오만을 포함해 총 72개국과 금융거래 정보교환 협력 관계를 맺게 됐다.

이번 MOU를 통해 양국은 FIU 간 정보 공유를 강화해 자금세탁과 테러자금조달 의심거래에 대한 분석 역량을 높이고, 국제 조직범죄·탈세·마약 거래 등 초국경 범죄에 공동 대응하기로 했다. 특히 폭넓은 정보의 수집·활용과 함께 정보교환이 적시에 효율적으로 이행될 수 있도록 협력 원칙도 세웠다.

기술 협력도 확대된다. 양측은 의심거래 분석기법을 공유하고 직원 역량 개발 등 실무 중심의 협력을 강화해 실효성을 높인다는 계획이다.

FIU는 그간 국제금융정보분석원 협력기구인 에그몽 그룹(Egmont Group)을 중심으로 회원국들과 의심거래 정보를 교환해왔다. 에그몽 회원국과의 정보교환 건수는 2023년 183건에서 2024년 247건으로 늘었다. 이번 MOU 체결로 에그몽 회원국으로서의 정보교환 책임을 한층 강화하게 됐다는 설명이다.

이형주 금융정보분석원장은 이날 오만의 금융정보분석원장과 만나 최근 동남아를 중심으로 확산되고 있는 초국경 조직범죄의 심각성을 언급했다. 그는 범죄조직이 가상자산을 활용해 범죄자금을 신속하게 유통·은닉하는 사례가 늘고 있다며 개별 국가의 대응만으로는 불법 자금 흐름을 차단하기 어렵다는 점을 강조했다.

이에 오만 측도 가상자산의 초국경성과 익명성으로 인한 자금세탁·테러자금조달 범죄 악용 가능성을 주목하며 공동 대응 필요성에 공감했다.