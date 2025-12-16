“내년은 단순한 정상화 넘어 도약 있어야”

[헤럴드경제=윤호 기자]이규연 대통령실 홍보소통수석은 15일 이재명 대통령이 최근 업무보고에서 이학재 인천국제공항공사 사장을 질타한 것과 관련해 “잘못하고 있는 부분에 대해 잘하라고 얘기를 한 것이지, 다른 의도가 있었던 것이 아니다”라고 밝혔다.

이 수석은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “엑스레이 검색대 등을 공항이 관리하는데, 이 사장이 마치 이와 관련된 일에 대해 자신의 업무가 아닌 것처럼 얘기했기 때문에 그 부분을 지적한 것”이라며 이같이 말했다.

야권 일각에서 이 사장의 인천시장 출마 가능성과 맞물려 이 대통령의 질타는 ‘선거개입’ 이라는 주장이 나오는 것에 대해선 “오버를 해도 한참 오버를 하는 것”이라고 선을 그었다.

이 사장이 페이스북을 통해 “이번 일로 온 세상에 ‘책갈피에 달러를 숨기면 검색되지 않는다’는 사실이 알려져 걱정스럽다”는 입장을 밝힌 것을 두고는 “그때는 얘기를 하지 않고 뒤에서 SNS에 글을 쓰는 게 공직자로서 맞는 일인가”라고 짚었다.

업무보고 과정에서 이 대통령이 ‘환단고기’를 언급한 배경에 관해서도 설명했다.

앞서 이 대통령은 지난 12일 업무보고에서 “역사교육과 관련해 ‘환빠 논쟁’이 있지 않나”라며 “환단고기를 주장하고 연구하는 사람들을 보고 비하해서 환빠라고 부르잖느냐”고 발언한 바 있다.

이 수석은 “‘환빠’라는 표현에서 알 수 있듯 대통령이 (환단고기에 대해) 긍정적인 평가를 하거나 힘을 실은 것이 아니다”라며 “(환단고기가 옳은 학설이라고 생각했다면) 그런 표현을 썼겠느냐”고 했다.

그러면서 “고대사에 대해 연구가 적으니 그런 부분에 관심을 가지라는 취지의 발언”이라고 설명했다.

통일교와 정치권 유착 의혹에 대해 야권에서 특검을 주장하는 것에 대해선 “대통령실은 아직 그 문제를 검토한 적이 없다. 경찰의 수사 상황을 봐야 할 것 같고, 여야 간 협의도 지켜봐야 한다”는 입장을 밝혔다. 여권에서 거론되는 ‘2차 종합특검’ 및 ‘내란전담재판부’ 등의 필요성에 대한 질문에도 “조금 더 지켜봐야 할 문제”라며 구체적인 언급을 자제했다.

이 대통령의 ‘국정운영 최대 키워드’를 묻는 질문에는 “올해는 결국은 회복이었고, 정상화였다. 전체적으로 경제적인 것도 그렇고, 외교적인 것도 그렇고, 사회적인 것도 그랬다”면서 “내년에는 결국 회복을 넘어서는 성장이 있어야 될 것”이라고 강조했다. 이어 “단순히 정상화가 아닌 도약이 있어야 될 해”라며 “신년사나 신년기자회견을 통해 이런 메시지가 나오지 않을까 기대하고 있다”고 말했다.