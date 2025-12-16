글로벌 디지털여행 플랫폼 아고다 집계

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 1월부터 10월까지 해외로 출국한 한국인 관광객은 2433만 5383명(한국관광공사)으로 코로나 직전 호황기와 거의 같다. 회복률 100.2%.

국제선 운항 편수는 34만 9919편으로 각각 전년 동기 대비 3.2% 증가했다.

글로벌 디지털 여행플랫폼 아고다 조사결과 2025년 대한민국 여행객의 해외여행 관심도가 전년 대비 15% 증가한 것으로 나타났다. 10월 한달간 해외여행간 한국인은 지난해에 비해 12.4% 증가했다.

아고다는 한국 여행객의 해외 숙소 검색 데이터를 기반으로 2025년 대한민국 여행객 인기 해외여행지 10곳을 공개했다. 일본 도쿄, 후쿠오카, 오사카가 상위 1~3위를 차지했다. 일본정부관광국(JNTO)에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 일본을 방문한 대한민국 여행객 수는 전년 대비 6.4% 증가한 766만명이었다.

4~10위는 베트남 나트랑, 인도네시아 발리, 베트남 다낭, 태국 방콕, 일본 삿포로, 대만 타이베이, 베트남 푸꾸옥 순이었다.

특히 베트남은 다수의 해안 및 휴양 도시가 순위에 이름을 올리며 올해 높은 관심을 받은 것으로 나타났다.

‘베트남의 몰디브’라 불리는 푸꾸옥은 전년 대비 여행 관심도가 63% 증가하며 6계단 상승, 올해 10위권 안에 진입했다. 모든 외국인 방문객에게 최장 30일간 무비자 입국을 허용하는 베트남 내 유일한 여행지로, 사오비치(Sao Beach)와 껨비치(Kem Beach) 등 천혜의 해변과 푸꾸옥국립공원 등 생태 관광 자원을 갖춘 점이 대한민국 여행객의 관심을 이끈 것으로 분석된다.

이 같은 해외여행 열기는 계속해서 이어질 전망이다. 아고다가 발표한 2026 트래블 아웃룩 리포트(Travel Outlook Report)에 따르면, 대한민국 여행객의 39%가 내년 주요 여행 계획으로 해외여행을 고려하고 있다고 응답했으며, 이는 아시아 지역 평균(24%)보다 15% 포인트 높은 수치다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 “고환율 환경 속에서도 대한민국 여행객의 해외여행 수요는 여전히 견조한 흐름을 보이고 있으며, 이는 내년까지 지속될 것으로 예상된다”며 “꾸준한 인기를 유지하고 있는 일본 주요 도시부터 빠르게 부상 중인 베트남 여행지까지, 문화 체험과 휴식을 모두 즐길 수 있는 여행에 대한 관심이 계속되고 있다”고 말했다. 이어 “아고다는 항공권, 숙소, 액티비티 전반에 걸친 폭넓은 선택지를 통해 여행객의 여정을 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.