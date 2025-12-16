현대차그룹, 기보와 상생 업무협약 체결 지난 3월에 이어 추가 협약, 규모 2배로 1차 협력사에 50억 이내 대출 지원 체계

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 15일 현대자동차그룹, 기술보증기금과 ‘현대자동차그룹 협력사 경쟁력 강화를 위한 상생 업무협약’을 맺었다고 16일 밝혔다.

이는 올해 3월 현대차·기아와 체결한 1000억원 규모의 동반성장 업무협약에 이은 후속 협약이다. 협력사에 안정적인 자금조달을 지원하기 위해 마련됐다.

현대차·기아가 출연한 50억원을 재원으로 총 1000억원 규모의 특별출연 협약보증을 우대 지원하는 것을 골자로 한다. 이를 통해 국민은행은 현대차·기아와 함께 총 2000억원 규모의 대출 지원 체계를 갖추게 됐다. 지원 대상은 현대차·기아 1차 협력사로 기업당 대출 가능금액은 50억원 이내다.

국민은행의 추가 금리할인 혜택과 현대차·기아의 이차보전, 기보의 전용보증을 결합해 현대차·기아 협력사의 실질적인 금융 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

국민은행은 15억원의 특별출연을 통해 현대차·기아 협력사에 3년간 보증료 0.5%포인트 전액을 지원한다. 기보는 3년간 100% 보증비율의 우대보증서를 발급한다. 현대차·기아는 국민은행에 총 1000억원을 예치하고 예치금에서 발생한 이자수익을 활용해 약 3.2%포인트 수준의 대출 이자를 지원한다.

국민은행 관계자는 “중소기업이 원활하게 자금을 확보해 안정적으로 성장하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 생산적 금융을 기반으로 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 전했다.