경찰, 쿠팡 11시간 반 압수수색 용의자 ‘중국인 직원’ A씨 이미 출국, 중국행

[헤럴드경제=문영규 기자] 경찰이 대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡에 대한 6차 압수수색을 약 12시간 가량 진행했다. 데이터가 방대해 압수수색은 늦으면 16일께 끝날 것으로 예상된다. 경찰은 이번 수색을 통해 확보한 자료로 이번 사태의 용의자로 지목되는 중국 국적 전직 직원 행방을 찾는데 주력할 것으로 예상된다.

서울경찰청 사이버수사과는 15일 오후 9시께 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 집행 중지했다고 밝혔다.

이날 오전 9시 30분부터 11시간 30분 동안 진행된 압수수색에는 수사관 11명이 투입됐다.

경찰은 일요일인 전날을 제외하고 지난 9일부터 매일 압수수색을 이어가고 있다. 쿠팡이 보유한 디지털 자료가 방대해 자료 확보에 오랜 시간이 걸리는 것으로 보인다.

경찰은 이 자료들을 바탕으로 개인정보 유출 용의자인 중국 국적 전직 직원의 행방을 쫓는 한편, 쿠팡 내부 관리시스템의 기술적 취약성 등을 확인할 예정인 것으로 알려졌다.

박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 “원본 데이터가 워낙 방대하고 선별압수를 하다 보니 시간이 오래 걸리고 있다”며 “오늘내일 정도면 압수수색은 끝날 것”이라고 말했다.

중국인 A씨, 이미 한국 떠나 중국으로

경찰은 정보통신망법 위반 등의 혐의를 받는 중국인 개발자 A씨를 피의자로 특정하고 수사 중이다.

압수수색 영장에는 중국 국적의 전 쿠팡 직원 A씨가 피의자로 명시됐다. A씨는 정보통신망법상 정보통신망 침입과 비밀누설 혐의를 받는다.

인증 업무를 맡고 있던 A씨는 쿠팡 재직 당시 사내 시스템에 접근 권한이 있는 점을 악용해 회원 이름과 연락처 등 개인정보를 무단으로 추출해 유출한 혐의를 받는다. A씨는 범행 이후 퇴사해 경찰 수사가 본격화되기 전 이미 한국을 떠난 상태다.

경찰은 A씨가 현재 중국에 체류 중인 사실을 파악하고 국제형사경찰기구(인터폴) 공조 및 사법 공조 절차를 검토하고 있다.

하지만 실제 국내 송환까지는 난항이 예상된다. 중국은 자국민을 타국으로 인도하는 데 매우 소극적인 ‘자국민 불인도’ 원칙을 고수하고 있어, 중국 공안의 적극적인 협조 없이는 강제 구인이 사실상 불가능하기 때문이다.

법조계에서는 중국 당국의 전향적인 협조가 이뤄지지 않을 경우, 사건이 장기 미제로 남거나 기소중지로 처리될 가능성이 높다고 보고 있다. 용의자가 특정됐음에도 처벌이 불투명해지면서 개인정보 유출 피해자들의 우려 또한 커질 전망이다.