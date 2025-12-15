[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구경북광고산업협회는 15일 대구 수성구 호텔라온제나 9층 마루·아라홀에서 ‘2025 대구경북광고산업협회 광고인의 밤’ 행사를 열었다.

이날 모임에는 내빈 및 대구경북 광고업계 종사자, 언론 관계자 등 200여명이 참석해 성황을 이뤘다.

행사는 유공광고인 표창, 포상금 수여, 유명 가수 초청 공연 등 순으로 진행됐다.

유공광고인으로 ㈜애드우드 최세종 국장, ㈜봄커뮤니케이션즈 박철한 실장, ㈜애드메이정 김철균 차장, ㈜엔앤피 장현애 팀장 등이 수상했다.

특히 이날 김종화 비앤비커뮤니케이션즈 부사장은 1세대 광고인으로 지난 40년간 대구 광고발전의 초석을 다져온 공로를 인정받아 감사패를 수여 받았다.

조두석 회장은 “힘든 시기를 지나고 있지만 다행이도 혼자가 아니라 주위에 웃음을 나누고 때로는 한해의 고단함을 털어 놓을 수 있는 동료들이 있기에 없던 힘도 낸다”며 “내년 지방선거를 앞두고 광고 산업이 다시 활력을 찾을 수 있도록 지자체 등에 지원을 요청 할 것”이라고 말했다.

이어 “광고인 여러분 올 한해 정말 고생 많았다. 서로에게 격려의 박수를 쳐 주자”며 “힘을 내 우리의 희망찬 2026년을 함께 세워 나 가자”고 덧붙였다.

한편 대구경북광고산업협회는 지난 2001년 11월 설립됐으며 현재 21개 회원사가 활동 중이다.

글로벌에스피(대표 윤경일), 다송애드(대표 노재환), 대선(대표 서정원), 매일애드(대표 도수성), 메카(대표 이수정), 봄커뮤니케이션즈(대표 이해봉), 솔트커뮤니케이션즈(대표 최종태), 스타커뮤니케이션즈(대표 엄복태), 쎈미디어(대표 이민호), 아이에스제이커뮤니케이션(대표 김현수), 애드메이저(대표 조두석), 애드우드(대표 강종학), 애드원(대표 천혁정), 애드컴퍼니(대표 전강환), 에스피코리아(대표 한영필), 에이플랜(대표 홍기표), N&P(대표 표철용), 엠에스씨(대표 서정욱), 플러스컴(대표 하충호), 피알네트웍스(대표 구건우),화성E&A㈜(대표 신준용) 등이다.