[헤럴드경제=김보영 기자] 전북 정읍시가 내년 1월 모든 시민들에게 1인당 30만원의 민생회복지원금을 지급한다. 고물가와 난방비 부담 등으로 시민들의 체감 생활 위기가 한계에 이르렀다는 판단에 따른 조치다.

15일 이학수 정읍시장과 박일 정읍시의회 의장은 시청 대회의실에서 기자회견을 열고, 모든 시민에게 1인당 30만원의 ‘민생회복지원금’을 지급한다고 밝혔다.

시에 따르면 지원 대상은 이날 기준 정읍시에 주소를 둔 시민 전원으로, 소득 수준이나 재산, 노동 여부와 관계없이 동일하게 지급된다. 지급은 내년 1월 19일부터 순차적으로 이뤄질 예정이다.

정읍시는 이번 지원금이 빚을 내거나 무리한 예산 편성이 아닌, 강도 높은 재정 혁신을 통해 마련됐다는 점을 강조했다.

시는 “올해 예산을 원점에서 재검토해 불요불급한 지출을 줄여 220억원을 절감하는 등 총 429억원의 여유 재원을 확보했다”고 설명했다. 이 가운데 305억원이 민생회복지원금 예산으로 편성됐다.

지원금은 지역 밖으로 자금이 빠져나가는 것을 막고 골목상권과 전통시장 등 지역 경제를 활성화하기 위해 선불카드 방식의 정읍사랑상품권으로 지급된다.

시는 지난해에도 전 시민에게 1인당 30만원의 지원금을 지급한 바 있다.

이학수 시장은 “이번 민생회복지원금은 위기를 견디고 계신 시민들께 잠시나마 숨을 돌릴 수 있는 온기를 드리기 위해 시의회와 함께 내린 결정”이라며 “시민의 삶을 보호하는 든든한 버팀목으로서 시의회와 협력해 책임을 다하겠다”고 말했다.