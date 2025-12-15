[헤럴드경제=배문숙 기자]한국농어촌공사가 이재명 정부의 ‘2030년 AI 3대 강국 도약’이라는 국정목표를 수행하기 위한 조직정비에 나서며 공공기관 디지털 전환을 선도하고 있다.

농어촌공사는 15일 시대적 흐름과 정부 정책에 발맞춰 ‘농어촌공사-AX 추진전략’을 수립하고, 이를 위한 조직·제도적 기반 마련과 업무 혁신에 박차를 가하고 있다고 밝혔다.

우선, 농어촌공사는 인공지능 전환에 필요한 추진 동력을 확보하기 위해 조직을 개편한다. 내달부터 ‘디지털혁신처’를 ‘AI디지털처’로 변경해 인공지능 총괄 전담 부서로의 역할을 대폭 강화할 계획이다.

앞서 지난 11월 인공지능 정책 자문기구인 ‘농어촌공사-AI 전략위원회’를 신설했다. 내년부터 인공지능 기술개발과 전략 구현을 책임질 ‘최고 인공지능 책임자(CAIO)’를 지정해 운영한다.

제도적 안전장치도 마련했다. ‘AI 윤리기준’을 제정해 임직원들의 윤리의식을 높였으며, 내년에는 ‘인공지능 업무지침’을 제정해 인공지능 도입 과정에서 위험을 차단하고 업무를 표준·체계화할 계획이다.

인공지능에 대한 이해력을 강화하기 위해 전 직원을 대상으로 수준·직급별 맞춤형 교육을 추진한다. 특히, 최신 인공지능 경향을 반영해 생성형 인공지능 활용법부터 데이터 분석, 의사결정 지원 등 30개 이상의 세분화된 과정을 운영할 계획이다.

업무 시스템에서 인공지능 적용 속도도 높인다. 공사는 올해 생성형 인공지능 기반 대화형 서비스인 ‘사규 AI’를 시범 도입, 업무 전반에 활용할 수 있는 자체 서비스인 ‘농어촌공사-GPT’를 개발 중이다. 이를 통해 직원들의 업무 처리 속도를 높이고 민원 대응 효율성을 강화할 방침이다.

직원의 업무 편의를 대폭 높이기 위한 인공지능 서비스도 선보인다. 출장 시 지역 숙소와 식당을 추천하는 ‘출장서포터 앱’과 발주 문서를 자동으로 작성하고 법, 제도 준수 여부를 점검하는 ‘발주 자동화시스템’을 구축해 생산성을 높일 계획이다.

나아가 채용부터 경력, 부서 배치, 퇴사까지 인사관리 전 과정에 인공지능을 점진적으로 도입한다. 재무·계약 분야에서는 과거 회계 데이터 분석을 통해 규정 위반이나 법인카드 부적정 사용 등을 자동 탐지하는 ‘지능형 내부통제 시스템’도 구축할 계획이다.

김인중 농어촌공사 사장은 “인공지능을 가장 잘 활용하는 공공기관으로 거듭나기 위해 업무 전반에 걸쳐 인공지능 기술을 도입하고 있다”라며, “앞으로도 인공지능을 활용한 혁신적인 해법을 도입해 업무 생산성을 높이고, 공공서비스의 질을 제고하겠다”고 강조했다.