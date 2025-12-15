李 대통령 대선 승리 연설 직전 찍은 사진 타임誌 올해 100대 사진 중 하나로 선정 북·중·러 정상 함께 찍은 사진도 포함

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025년 올해의 100대 사진’에 이재명 대통령의 대선승리 연설 직전 모습을 담은 사진이 들었다.

14일(현지시간) 타임지(誌)는 홈페이지를 통해 올해의 100대 사진을 공개했다. 이 중 지난 6월 대선에서 더불어민주당 대선 후보로 나선 이 대통령이 최종 결과 발표를 앞두고 지지자들에게 연설을 하기 직전의 모습을 찍은 사진이 100대 사진 중 하나로 꼽혔다.

이 대통령은 대선 투표일 다음 날인 이날 새벽 여의도 국회 앞에서 “여러분이 제게 맡기신 첫 번째 사명인 내란을 극복할 것”이라 말하며, 사실상 수락 연설을 했다.

한편, 타임지는 지난 9월 3일 중국의 80주년 전승절 열병식에 참석한 북·중·러 정상의 사진도 100대 사진 중 하나로 선정했다.

김정은 북한 국무위원장은 당시 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 베이징 톈안먼 망루에 올라 3국의 우호를 과시했다. 북·중·러 정상들이 한자리에 모인 것은 냉전 후 처음이었는데, 김 위원장은 당시 ‘정상국가’의 이미지를 꾀하면서 다자외교 데뷔전을 치렀다는 평가를 받았다.