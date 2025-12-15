李 대통령 대선 승리 연설 직전 찍은 사진

타임誌 올해 100대 사진 중 하나로 선정

북·중·러 정상 함께 찍은 사진도 포함

이재명 대통령이 대선 승리 연설 직전에 찍힌 사진이 미국 타임지(誌)가 선정한 올해 100대 사진에 들었다.[연합]
[헤럴드경제=도현정 기자]미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025년 올해의 100대 사진’에 이재명 대통령의 대선승리 연설 직전 모습을 담은 사진이 들었다.

14일(현지시간) 타임지(誌)는 홈페이지를 통해 올해의 100대 사진을 공개했다. 이 중 지난 6월 대선에서 더불어민주당 대선 후보로 나선 이 대통령이 최종 결과 발표를 앞두고 지지자들에게 연설을 하기 직전의 모습을 찍은 사진이 100대 사진 중 하나로 꼽혔다.

이 대통령은 대선 투표일 다음 날인 이날 새벽 여의도 국회 앞에서 “여러분이 제게 맡기신 첫 번째 사명인 내란을 극복할 것”이라 말하며, 사실상 수락 연설을 했다.

지난 9월 3일 중국의 80주년 전승절 열병식에 참석한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터)과 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장이 행사를 텐안먼 망루에 올라 행사를 지켜보며 박수치고 있다. [로이터]
한편, 타임지는 지난 9월 3일 중국의 80주년 전승절 열병식에 참석한 북·중·러 정상의 사진도 100대 사진 중 하나로 선정했다.

김정은 북한 국무위원장은 당시 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 베이징 톈안먼 망루에 올라 3국의 우호를 과시했다. 북·중·러 정상들이 한자리에 모인 것은 냉전 후 처음이었는데, 김 위원장은 당시 ‘정상국가’의 이미지를 꾀하면서 다자외교 데뷔전을 치렀다는 평가를 받았다.


