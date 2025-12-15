[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 바비킴이 10년 전 기내 난동 사건을 언급하며 재차 사과했다.

바비킴은 ‘피식대학’에 출연해 2015년 미국행 비행기에서 벌어진 기내 난동 사건을 꺼냈다.

진행자 이용주는 바비킴에게 과거 비행기 난동 사건에 대해 속 시원하게 이야기해 달라고 요청했다.

이에 바비킴은 “요약하자면 기내 승무원이 나를 비즈니스석으로 옮겨주지 않았다”고 당시 상황을 설명했다.

이용주가 “비즈니스석 티켓을 샀는데도 그랬던 거냐”고 묻자 바비킴은 “맞다. 대신 이코노미석에 앉히더라”고 답했다.

바비킴은 “속상한 마음에 와인을 마시다가 지나치게 마시게 됐고 어느 순간 기억을 잃었다”며 “기내에서 소란을 일으켰고 공격적인 태도를 보였던 것 같다. 그리고 다음 날 뉴스에 나왔다”고 했다.

이를 들은 이용주는 “비즈니스석 티켓을 분명히 샀는데 항공사 실수로 자리에 앉지 못했고 그렇게 이코노미석에서 계속 와인을 마셨던 것”이라며 “바비킴의 잘못이 아니었다”고 위로했다.

곽범도 “너무 억울하다. 나 같아도 화가 났을 것”이라며 공감했다.

그러자 바비킴은 “난동을 부린 것은 사실”이라며 “사과드리고 싶다. 다시는 그런 일이 없었으면 한다”고 사과했다.

앞서 바비킴은 2015년 1월 개인 일정으로 미국 샌프란시스코로 향하던 국내 항공사 비행기에서 승무원과 갈등을 겪고 기내 난동을 벌였다는 혐의를 받았다.

바비킴의 영문명 ‘KIM ROBERT DO KYUN’이 아닌 같은 비행기 탑승자 명단에 있던 ‘KIM ROBERT’라는 이름으로 탑승권이 발권되면서 문제가 발생했다. 대한항공 측은 당시 “예약 돼 있던 바비킴이 먼저 도착했고 카운터 직원이 동명이인 승객으로 착각해 중복 발권했다”고 설명했다.

바비킴은 이 사건으로 기내 난동 및 강제 추행 혐의로 재판에 넘겨져 벌금 400만원과 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수를 선고받았다. 이후 그는 장기간 자숙에 들어갔으며 과거 인터뷰에서도 “억울한 점은 없다”며 “공인으로서 책임을 느끼고 스스로를 돌아보는 시간이 필요했다”고 밝힌 바 있다.