[헤럴드경제=박연수 기자] 홈플러스가 오는 18일부터 내년 2월 6일까지 51일간 설날 선물세트 사전예약을 진행한다고 15일 밝혔다.

올해는 고물가 장기화로 명절 선물에 대한 고객들의 부담을 낮추기 위해 5만원대 이하 선물세트를 전체 품목의 78%까지 늘렸다. 물가 인상이 지속돼 가성비∙실속 선물세트 수요가 높을 것으로 예상되는 만큼 신상품의 83%를 5만원대 이하로 구성했다.

5만원대 이하 가성비 대표 상품으로는 ‘유명산지 사과세트(4만9900원)’, ‘산지기획 배세트(4만9900원)’, ‘믿고먹는 명품 농협 상주곶감 30과 세트(3만9900원)’, ‘한돈 양념 수제 칼집 포갈비 세트(5만9990원)’ 등을 준비했다.

설날 선물세트 가격 동결∙인하에도 집중해 물가안정에 앞장선다. 고객들이 가장 선호하는 선물세트 중 하나인 과일 선물세트의 경우 82% 이상 가격을 동결하거나 낮췄다. 우수한 상품성으로 매년 높은 판매율을 자랑하는 ‘GAP 사과세트’가 대표적이다. 전년 대비 5000원 인하했다.

명절에 빼놓을 수 없는 ‘농협안심한우 1+등급 등심 냉장세트’, ‘농협안심한우 1등급 정육 냉장세트’ 등 축산 세트 10종도 가격을 전년 대비 동결 및 인하했다.

설 선물세트 사전예약은 홈플러스 매장과 고객센터 전화, 홈플러스 온라인 앱을 통해 가능하다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스를 비롯해 모두가 어려운 시기이지만, 올해보다 더 나은 내년을 기대하며 고객들의 설 명절 준비에 실질적인 보탬이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.