[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용이 오는 16일 ‘ACE 고배당주 상장지수펀드(ETF)’를 신규 상장한다.

한투운용은 15일 ACE 고배당주 ETF는 국내 주식형 상품으로 한국거래소가 산출해 발표하는 ‘KRX-Akros 고배당주20 지수(시장가격)’를 추종한다며 이같이 밝혔다.

이 ETF는 ‘배당락 회복률’을 반영토록 설계됐다. 배당락 회복률이 낮다면 기초체력(펀더멘탈) 대비 과도한 배당을 진행한 것으로 평가돼 주가 하락에 따른 총수익률에서는 손실을 감수해야 한다.

이에 한투운용은 배당락 회복률이 좋은 종목을 선정해서 배당과 주가, 두 측면 모두에서 수익을 추구토록 상품을 설계했다.

한투운용은 “ACE 고배당주 ETF는 배당락 회복률이 좋은 종목을 선별 투자하는 것을 통해 배당 수익 외 자본 차익까지 추구한다는 전략”이라고 강조했다.

실제로 한투운용이 실제 해당 ETF의 기초지수로 시뮬레이션한 결과에 따르면 2023년 11월부터 지난 5월까지 배당락 회복률 하위 종목을 제거한 수익률이 제거하지 않은 수익률을 전 구간에서 웃돌았다.

매월 지급되는 분배금 재원은 ETF가 보유한 주식에서 발행되는 배당수익과 편입 종목 교체에 따른 매매차익 실현분 등으로 구성될 예정이다.