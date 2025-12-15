[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 최근 농촌진흥청에서 실시한 2025년 농업인대학 운영 우수기관 평가에서 우수상을 수상했다고 15일 밝혔다.

이번 평가는 전국 147개 농업인대학 운영기관을 대상으로 서류평가 30%, 발표평가 70% 비율로 진행됐다.

1차 도 기술원 평가는 학습자 요구분석 및 반영도, 조례 제정 여부, 농업인대학 운영과정 등을 심사했다.

2차 중앙 서류심사에서는 창의성, 추진과정의 적절성, 교육 효과성 등을 종합 평가해 9개 지자체가 최종 경진대회에 참여했다.

의성농업대학은 11월 26일 열린 농업대학 운영 사례발표에서 교육 운영 체계, 수료생 사후 관리, 지역농업 발전기여도 부분에서 높은 점수를 받았다.

특히 농업인이 직접 성장의 변화를 체감할 수 있는 교육 프로그램 구성, 다양한 교류 기회 제공으로 수료율을 높여 심사위원들로부터 좋은 평가를 받았다.

의성농업대학은 2008년 개설 이후 현재까지 11개 품목, 43개 과정에서 1647명의 농업전문가를 양성해 오고 있다.

김주수 의성군수는 “이번 수상을 계기로 농업인이 체감할 수 있는 실효성 높은 교육을 더욱 강화해 지역농업 경쟁력을 높이고 농업인의 지속 가능한 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.