중소형 식품 브랜드 15개 제품 소개 매일 오네 무료배송으로 소비자 호응 얻어 총 조회수 650만 회 돌파…업체 참여 문의 이어져

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 상생 콘텐츠 ‘만원리뷰’ 시리즈가 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.

만원리뷰는 ‘1만 원대 제품을 매일 오네(O-NE) 서비스로 무료배송 한다’는 콘셉트로 지난 10월부터 시작된 콘텐츠다. CJ대한통운과 협업하는 중소형 식품 브랜드의 15개 제품을 순차적으로 소개했다.

떡볶이, 돼지국밥, 닭갈비와 같은 한끼식사부터 치즈, 쿠키 등 디저트까지 질 좋고 저렴한 제품이 대상으로, 1화부터 15화까지 총 조회수 650만 회를 돌파했다.

구독자 79만 명을 보유한 유튜버 흑백리뷰와 콜라보레이션한 점도 눈길을 끌었다. 흑백리뷰는 직접 음식을 먹으며 맛과 가격의 합리성을 리뷰하는 유튜버로 구독자들의 신뢰가 높아 식품 브랜드와의 협업에 최적화된 인플루언서로 평가받는다. 흑백리뷰는 엄마, 아빠, 아들, 딸로 구성된 가족 콘셉트에서 1인 4역 캐릭터로 연기하여 콘텐츠의 재미와 몰입감을 더했다.

조회수 34만회를 기록한 1화 ‘메고지고 떡볶이 3900원’편은 업로드 20시간 만에 준비 물량이 완판됐다.

특히, 만원리뷰는 경기침체 등으로 인해 힘들어진 소상공인들에게는 제품 판매 활로를 열어주고, 소비자들에게는 매일 오네(O-NE)를 통한 빠른 배송 서비스를 체험하게 했다.

실제 1화 ‘메고지고 떡볶이 3900원’편에 참여한 업체 관계자는 “만원리뷰 콘텐츠 덕분에 엄청난 홍보 효과를 얻었다”며 “내부에서 어느정도 판매 효과를 예상했지만 유명 인플루언서, 무료배송 덕분에 애초 생각한 것보다 판매 물량이 2배나 늘었다”고 강조했다.

CJ대한통운은 관계자는 “만원리뷰에 ‘참여하고 싶다’는 중소형 식품 브랜드의 문의가 이어지고 있다“며 ”중소형 식품 브랜드의 제품을 효과적으로 알릴 수 있고, 매일 오네 서비스로 소비자 호응을 이끈 부분이 만원리뷰 콘텐츠의 성공 비결”이라고 말했다.

이어 “상생과 재미를 동시에 잡는 다양한 유튜브 콘텐츠를 향후에도 제작해 CJ대한통운 브랜드 이미지 개선에 지속해서 이바지할 것”이라고 덧붙였다.

한편, CJ대한통운은 주7일 전국 배송 서비스인 매일 오네의 현장을 담은 다큐멘터리 시리즈 ‘우리동네 오네’ 콘텐츠, 인플루언서 조나단과 파트리샤 남매가 출연한 웹 예능 콘텐츠 ‘창고털이범’ 등 다양한 유튜브 콘텐츠로 대중들과 소통해 왔다.