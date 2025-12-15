- 보건복지부 주관, 의료급여 진료비 절감 등 월별 보장 자격 관리서 높은 평가

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 보건복지부 주관‘의료급여 재정관리 평가’에서 2년 연속 우수기관으로 선정됐다.

의료급여사업은 취약계층의 의료문제(질병․부상․출산 등)에 대해 진찰, 치료, 검사 등 의료서비스를 제공하는 사업으로, 보건복지부에서는 의료급여의 효율적인 지출을 위해 지난 2021년부터 연 1회 전년도 실적에 대한 의료급여 재정점검을 하고 있다.

의료급여 재정관리 평가는 ▷의료급여 장기·신규 입원자의 적정성 사례관리 ▷소득·재산 변동에 따른 자격관리 ▷부적정 의료급여 수급에 따른 부당이득금 환수 ▷의료급여 개설기관 관리 등 지표로 구성돼 있다.

대전시는 의료급여 수급권자를 대상으로, 장기·신규 입퇴원자 관리, 월별 보장 중지 대비 자격관리, 의료급여 진료비 절감 등 적극적인 사업 추진으로 우수 기관으로 선정됐다.

김종민 대전시 복지국장은“대전시가 2년 연속 우수기관으로 선정된 것은 시와 자치구 의료급여 담당자들의 적극적인 노력이 있었기에 가능했다”며“취약 계층에게 꼭 필요한 의료서비스를 제공할 수 있도록 사업을 추진하는 한편, 투명하고 건전한 의료급여 재정운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.