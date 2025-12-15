용의자 2명 父子 관계...경찰, 자택 급습 범행 장소 인근서 사제폭탄 발견, 제거 호주 총리 “고의로 유대인 겨냥”...범행동기는 아직

[헤럴드경제=도현정 기자]호주 시드니 본다이 해변에서 유대인 행사장을 향해 총기를 난사한 용의자 2명이 부자(父子) 관계인 것으로 밝혀졌다.

로이터 통신 등 외신에 따르면 호주 경찰은 총격 사건의 용의자 2명은 50세 아버지와 24세 아들로 지목했다. 현재 제3의 용의자를 찾고 있지 않는 상태다.

용의자 두 명의 구체적인 신원과 직접적인 범행동기는 아직 발표되지 않았으나, 용의자 중 한 명의 이름은 나비드 아크람으로 알려졌다.

호주 ABC 방송은 15일(현지시간) 익명의 당국자를 인용해 용의자 중 한 명의 이름을 이 같이 특정했다. 이어 경찰이 시드니 교외에 있는 아크람의 자택을 급습했다고 보도했다.

경찰은 앞서 범행 현장 근처에 주차된 차량에서 사제 폭탄을 발견해 제거 요원들을 투입하기도 했다.

전날인 14일(현지시간) 오후 6시45분께 시드니 동부 본다이 해변에서는 유대인 공동체의 축제인 하누카 행사 중 무장 남성 2명이 난입해 총기를 난사하는 사태가 벌어졌다. 용의자 2명 중 1명은 경찰에 사살됐고, 다른 1명은 중상을 입은 채로 경찰에 검거됐다.

14일까지 12명이었던 이번 사건의 사망자는 15일 오전 현재 어린이 1명을 포함해 16명으로 늘었다. 부상자는 어린이 3명을 포함해 40명이다.

앤서니 앨버니지 호주 총리는 이번 공격을 유대인 공동체를 고의로 겨냥한 공격으로 규정, 이에 대응하기 위해 필요한 모든 자원을 투입하겠다고 밝혔다.