[헤럴드경제=김보영 기자] ‘돈나무 언니’라는 불리는 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 “금값이 역사적 고점을 찍었다”며 대폭락 가능성을 시사했다.

최근 미국 경제매체 더스트리트에 따르면 우드는 아크인베스트 팟캐스트에서 “시중 통화량(M2) 대비 금 보유량은 대공황을 제외하고 역대 최고 수준”이라고 분석했다.

2025년 현재 시중 통화량(M2) 대비 금 시가총액 비율은 125%로 대공황(171%) 이후 역대 최고였던 1980년(125%)과 같은 수준이다. 그만큼 화폐 가치와 비교해 금의 가치가 크게 상승했다는 의미다.

그는 많은 금 매수자들이 코로나 시대의 유동성 급증에 따른 인플레이션에 대비하고 있다고 해석했지만, 역사적으로 인플레이션에 대한 우려가 사라지면 금값이 급락했다고 지적했다.

우드 CEO는 “인플레이션이 한동안 2.5%에서 3% 범위에 머물러 있는 것으로 보인다”고 말했다. 이는 중앙은행 목표치인 2%를 상회하는 수준이다.

그러나 우드 CEO는 추가 금리 인상이 아니라 더 강력한 실질 성장과 생산성이 물가 압력을 낮출 것이라고 주장했다.

그는 “블록체인과 인공지능(AI), 로봇공학, 자동화 등 기술로 경제가 성장하면 기업은 더 적은 비용으로 더 많이 생산할 수 있고, 이는 가격을 낮출 것”이며 “결국 인플레이션은 상승하는 것이 아니라 하락한다”고 전망했다.

우드 CEO는 이어 “1980년 금값은 850달러로 정점을 찍었고 이후 5년 동안 67%나 하락했다”며 “레이거노믹스가 효과를 발휘했고 투자자들이 주식시장과 채권시장에 집중했기 때문”이라고 설명했다.

그는 “현재 우리는 레이거노믹스 시장 이상의 상황으로 나아가고 있다고 생각한다”며 “그래서 금값은 내려갈 수 있는 것”이라고 재차 강조했다.

그는 “특히 감세 정책을 고려하면 ‘스테로이드를 맞은’ 레이거노믹스라고 생각한다”며 “앞으로 4~5년 안에 그런 일이 일어나는 것을 보더라도 놀랍지 않을 것”이라고 덧붙였다.