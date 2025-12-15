연간 천만명 방문 ‘라라포트 토고’서 개최 화장품·생활잡화·패션 제품 전시 대일 화장품 수출 3분기 8.2억 달러 ‘역대 최대’

[헤럴드경제=서재근 기자] 코트라는 일본 아이치현 대표 쇼핑몰 ‘라라포트 토고’에서 지난 4일부터 13일까지 ‘직접 체험하는 K-뷰티 판촉전’을 개최했다고 15일 밝혔다.

행사 기간 팝업스토어에는 일본 소비자 1500여 명이 참여해 한국 소비재 제품을 체험했다.

이번 판촉전에는 화장품, 생활잡화, 패션 등 다양한 분야의 K-소비재 기업들이 참가했다. 일본 소비재 유통 전문기업 센쿠와 현지 전문가들이 일본 소비자 기호와 트렌드를 기준으로 신청기업 중 13개사를 최종 선정했다.

판촉전 참가기업 선정을 위한 수출상담회를 통해 6만5000달러(약 9500만원)의 수출 성약이 체결됐고, 수입 물량의 절반 이상이 현장에서 판매됐다.

라라포트는 이온과 함께 일본을 대표하는 대형 복합 쇼핑몰 체인으로, 패션과 엔터테인먼트, F&B가 결합된 가족형 쇼핑 공간이다. 최근 일본 전역의 라라포트 매장들은 한류 확산을 기회로 K-소비재 팝업스토어 운영을 확대하고 있다.

참가 기업과 소비자의 반응도 긍정적이었다. 판촉전에 참가한 화장품 제조기업 M사 수출 담당자는 “일본 중부권 소비자들이 기능성과 성분 투명성을 특히 중시한다는 점을 확인했다”고 말했다.

관세청에 따르면 올해 3분기까지 대일 화장품 수출은 8억2000만 달러로 전년 동기 대비 10.3% 증가해 1~3분기 합산 수출액 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 일본수입화장품협회(CIAJ)에 따르면 K-뷰티는 2000년대부터 1위를 지켜온 프랑스를 제치고 2022년부터 일본 수입 화장품 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

최정락 코트라 나고야무역관장은 “일본 중부는 기존 브랜드에 대한 충성도가 높은 지역임에도 불구하고 K-뷰티 관심이 꾸준히 확대되고 있다”며 “2026 나고야·아이치 아시안게임 특수 등을 겨냥해 유통망 사업을 지속해서 전개하고, 우리 소비재 기업의 일본 시장 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.