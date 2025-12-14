밸류 재평가되는 지방 기업…금리 안정으로 FI 활동 재개 미국발 정책 변수까지…내년 시장은 ‘스케일업’의 분기점 시장 질서 재편 전망…실행 역량의 중요성 커져

겉으론 잔잔해 보여도 시장 한 켠에는 반짝이는 보석이 자리합니다. 사각지대에도 주목해본다면 알짜 회사에 투자할 기회를 잡을 수 있습니다. 브릿지코드의 시선에서 살펴본 중소·중견기업 인수·합병(M&A) 트렌드 소식을 띄웁니다. <편집자주>

올해 국내 중소기업 인수·합병(M&A) 시장은 구조적 변화의 정점에 도달하고 있다. 금리와 경기 사이클, 인구구조 변화, 지역 산업 생태계의 재편이 맞물리면서 M&A는 단순한 기업 거래를 넘어 중소기업의 생존 전략이자 산업 전환의 핵심 수단으로 자리 잡았다.

특히 창업자 고령화와 후계자 부재가 심화되면서 매각 수요가 전례 없이 증가하는 가운데, 기술·데이터 기반 산업의 성장성과 전략적투자자(SI)의 적극적 행보가 시장의 방향성을 결정짓고 있다. 필자는 아래와 같이 올 한 해 M&A 시장의 경향성을 진단해보고 내년 흐름을 전망해보았다.

첫째, 고령화 심화와 페업 회피형 M&A 확대

중소기업 대표의 평균 연령은 이미 60세에 근접해 있다. 제조업·도소매업·전통 서비스업 중심으로 후계자 부재 리스크가 확산되면서, 2025년 M&A 시장의 절대적인 매물 공급처는 여전히 승계형 매각 기업이 차지했다. 이들 기업은 규모는 작으나 지속적인 현금흐름(Cash Flow)을 기반으로 안정적 수익을 창출하고 있어, 사모펀드(PEF)운용사와 SI의 관심도가 꾸준히 높아지고 있다. 특히 일본에서 이미 확립된 ‘폐업 회피형 M&A’가 국내에서도 빠르게 일반화할 것으로 보인다.

둘째, 지방 기업 M&A 증가와 지역 산업 재편

지방 기업은 인구 감소와 내수 축소라는 구조적 제약 속에서도 낮은 밸류에이션, 안정적 고객 기반, 기술력, 수주 경쟁력 등으로 투자 매력도가 부각되고 있다. 최근에는 기업 규모 대비 높은 기술력·수주력·전문 인력을 가진 ‘히든 챔피언’들이 투자자 레이더에 빠르게 포착되고 있다. 오는 2026년에는 지역 주력 산업(식음료, 기계·부품, 물류, B2B 서비스 등)을 중심으로 지역 단위 산업 구조조정형 M&A가 확대될 가능성이 크다.

셋째, 금리 안정기에 따른 재무적 투자자의 복귀

올해는 지난해 대비 금리 부담이 완화되면서 재무적투자자(FI)의 활동성이 회복되고 있다. 사모펀드는 기존 대형 딜 중심 전략에서 벗어나 안정적 이익을 보유한 중소형 딜로 눈길을 돌리고 있으며, 특히 상각전영업이익(EBITDA) 30~70억원 규모의 기업에 대한 수요가 뚜렷하다. 이에 따라 중견·중소기업 시장에서도 구조조정형 경영권거래(바이아웃), 사업부 매각, 오너 리스크 해소형 인수가 보다 보편적인 전략으로 자리 잡을 전망이다.

넷째, 기술 기반 산업의 전략적 M&A 확대

인공지능(AI)·로봇·스마트팩토리·바이오 등 기술 중심 산업에서는 ‘선제적 인수’를 통한 경쟁력 확보가 기업 생존의 필수 요소로 인정되고 있다. 중소기업도 예외가 아니다. 특정 기술을 보유한 소규모 법인, 데이터 자산이 축적된 기업, 자동화·공정혁신 역량을 갖춘 업체들은 규모보다 기술 가치로 평가받는 구조가 확립될 것이다. 이에 따라 오는 2026년에는 대기업 및 중견기업이 ‘기술·인력·특허’를 확보하기 위한 전략적 스카우팅형 M&A가 늘어날 것으로 예상된다.

다섯째, 트럼프발 제조업체 해외진출 확대와 국경간거래(Cross-border M&A) 재가속

올 한 해 미국 정치 환경 변화는 국내 중소 제조업의 해외 전략에도 직·간접적 영향을 미치고 있다. 특히 트럼프 행정부의 재집권 가능성이 현실화되면서, 미국 내 제조업 회귀 정책과 고율 관세 재도입 가능성이 다시 부상하고 있다. 이러한 보호무역 기조는 국내 기업에게 두 가지 방향의 전략적 선택을 요구하고 있다.

먼저, 미국 시장 진출 또는 현지화(Localization) 필요성이 강화되고 있다. 수출 의존도가 높은 중소 제조업체들은 관세 및 비관세 장벽에 대응하기 위해 미국 내 생산법인 인수, 현지 유통망 확보, 기술·인력 기반 기업의 선제적 인수를 검토하고 있다. 특히 미국 중서부·남부 지역을 중심으로 한 제조업 앵커 클러스터는 낮은 인건비, 물류 접근성, 정부 인센티브 등으로 중소기업의 직접 진출형 M&A 매력도를 높이고 있다.

다음으로, 미국 정책 변화는 동남아 및 유럽의 생산 거점 재편을 촉발하고 있다. 미국의 관세 이슈를 우회하면서 글로벌 공급망(GVC)을 최적화하기 위해, 한국 중소기업은 베트남·태국·멕시코 등을 중심으로 한 우회형 생산기지 인수 및 합작투자를 재검토하고 있다. 이는 단순한 비용 절감 목적이 아니라, 대미 수출 경쟁력을 유지하기 위한 구조적 움직임이 되고 있다. 결과적으로 올 한 해 중소 제조업의 해외기업 M&A는 기존의 단순 해외 확장을 넘어, 미국발 보호무역 리스크 대응이라는 정책적 요인을 포함한 보다 전략적 성격으로 전환되고 있다. 이는 국내 중소기업이 글로벌 시장 재편 과정에서 주도적으로 공급망을 재설계할 수 있는 중요한 기회가 될 전망이다.

여섯째, M&A 실행 역량의 중요성 증가

시장 참여자들이 복잡한 거래 구조에 직면하면서, M&A 자문사의 역할도 크게 확장되고 있다. 향후에는 ▷재무·세무·법률 실사 체계화 ▷가치평가 모델 고도화 ▷정보 비대칭 해소 ▷적정 매수·매각 전략 구축 등에서 자문역의 전문성이 더욱 요구될 전망이다. 특히 중소기업의 경우 사전 준비 부족이 밸류에이션 하락과 거래 실패로 직결되기 때문에, 조기 컨설팅과 거래 구조 설계의 필요성이 시장 전반에서 강조되고 있다.

▶2026년 전망: 중소기업 M&A는 ‘구조적 성장 단계’에 진입

2026년의 중소기업 M&A 시장은 일시적 활황이 아니라, 구조적 성장의 초기 국면에 진입할 것이다.

후계 리스크, 산업 경쟁 심화, 글로벌 공급망 재편, 투자자 전략 변화 등이 복합적으로 작용하면서 M&A는 중소기업에게 더 이상 퇴로가 아니라 본격적인 성장 전략으로 인식될 것으로 보인다. 특히 오는 2026년은 국내 중소기업 M&A 시장의 생태계가 본격적으로 확립되는 중요한 분기점이 될 전망이며, 산업 전문성과 실무 역량을 갖춘 자문 인프라의 필요성은 더욱 커질 것이다.