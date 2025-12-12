- 입주시까지 실부담 계약금 5% .. 15일(월)~17일(수) 견본주택에서 정당계약 진행

- 분양가 상한제로 주목...주차대수 1.85대 1로 편의 대폭적용

- 거실통창 유리난간, 고급 아트월, 벤치형 신발장 등 고급 마감재 및 가구 무상제공(한시적)

‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 의 정당계약이 다음주 15일(월)~17일(수) 동안 진행된다.

정당계약은 시흥시 장곡동 일원에서 운영 중인 견본주택에서 진행된다.

해당 단지는 1차 계약금 5% 정액제로 초기 자금 부담을 낮추면서 고급 아트월, 주방 벽 및 상판 엔지니어드스톤, 13인치 월패드, 벤치형 신발장 등 고급 가전 및 마감재를 한시적 무상제공하여 관심이 더욱 집중되고 있다.

단지가 지어질 예정인 시흥거모지구는 약 1만여 세대의 주거와 상업, 업무지역이 어울린 공공택지 대규모 신도시로 ‘대방 엘리움’은 1, 2단지, 지하 2층~지상 최고 23층, 총 682세대로 조성된다. 선호도 높은 △84㎡ △122㎡ 실속 높은 4베이 구조에 중대형 평면 위주로 구성되어 거모지구 내에서도 희소성 높은 타입 구성 단지로 기대를 모으고 있다.

해당 단지는 제기천 수변공원(예정)과의 직접 연결된 설계를 통해 입주민의 생활 편의성과 주거 쾌적성을 동시에 높일 전망이다. 단지 공원 진출입로 및 보행자 도로가 제기천 수변공원(예정)과 직접 이어지는 특화 설계가 적용된다. 이를 통해 입주민은 별도의 도로 이동 없이 수변공원으로 바로 진출입이 가능해, 일상 속에서 공원을 손쉽게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 지난 10월 15일 발표된 정부의 부동산 규제 강화 조치에서 제외된 비규제 지역에 위치해 있다. 이에 따라 대출, 전매, 청약 자격 등 각종 규제에서 상대적으로 자유로워 실수요자와 투자 수요가 모두 유입될 것으로 보인다.

여기에 더해 분양가상한제가 적용되는 단지로, 분양가가 인근 시세 대비 합리적으로 책정되었다. 이러한 제도가 적용된 단지는 공급 자체가 제한적인 만큼 희소성이 높고 실질적인 가격 메리트가 커, 초기 청약 경쟁률이 높게 형성될 가능성이 크다.

‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 정당계약에 대한 자세한 사항은 공식 홈페이지와 대표전화를 통해 확인 가능하다. 시공은 대방산업개발이 한다.