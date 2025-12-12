과기정통부, 2026년 대통령 업무보고

[헤럴드경제=박혜림 기자] 정부가 인공지능(AI)과 과학기술을 국가 성장 전략의 핵심 축으로 삼고 내년부터 ‘AI 3대 강국 도약’에 본격 나선다. 독자 AI 모델 개발부터 국가 난제 해결, 지역 균형 성장과 보안 체계 강화까지, 전방위 전략을 가동해 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다는 구상이다.

과학기술정보통신부는 12일 세종컨벤션센터에서 열린 2026년도 업무계획을 이재명 대통령에게 보고하며, ‘과학기술·AI로 여는 대한민국 대도약’을 비전으로 한 4대 전략·12대 핵심 과제를 제시했다.

이번 계획은 AI 세계 3대 강국 도약과 과학기술 강국 실현이라는 국정과제를 구체화하고, 2026년에는 실질적인 변화와 결과물을 도출하는 데 초점을 맞췄다.

정부는 먼저 과학기술·AI 거버넌스를 전면 개편한다. 앞서 과기정통부는 17년 만에 부총리 조직으로 승격됐다. 또 과학기술AI부총리가 주재하는 ‘과학기술관계장관회의’가 신설되면서 정책 수립과 집행의 컨트롤타워를 완성했다. 이에 따라 과기정통부는 역대 최대 규모의 과학기술·AI 예산을 기반으로 민관 협력을 강화하고, 산업 혁신과 미래 신산업 육성을 속도감 있게 추진한다는 방침이다.

AI 분야에서는 ‘국민 모두가 함께 누리는 K-AI’ 구현이 핵심이다. 정부는 독자 AI 파운데이션 모델 1차 개발을 2026년 1월 완료해 상반기 내 오픈소스로 공개하고, 연내 세계 톱10 수준 진입을 목표로 한다. 이를 기반으로 국방·제조·문화 등 분야별 특화 서비스도 개발해, AI 민생 프로젝트를 통해 국민 생활 전반에 AI 활용을 확산한다는 포부다.

AI 인프라 확충도 대폭 강화한다. 정부는 2026년까지 GPU 3만7000장을 확보해 국가 프로젝트와 대국민 AI 서비스, 산업·스타트업, 지역 AX 사업에 전략적으로 배분한다. 국산 AI 반도체 육성을 위한 K-NPU 프로젝트와 범용 AI 개발도 병행 추진한다. AI 인재 양성과 스타트업 스케일업을 위해 민관 합동 투자 재원 조성에도 나선다.

AI를 과학기술 연구 전반에 접목하는 시도도 본격화 한다. 바이오, 재료·화학 등 6대 분야에서 과학적 발견을 가속하는 AI 파운데이션 모델을 개발하고, 연구 전 주기에 AI와 협력하는 ‘AI 연구동료(AI Co-Scientist)’ 개발을 추진한다. 대학·출연연 중심의 AI 융합 연구 생태계 조성과 국가 연구 데이터 활용 체계 구축도 병행한다.

산업과 지역 차원의 AI 대전환도 주요 과제다. 정부는 4대 지역 AX 프로젝트를 시작으로 전국 단위 확산을 추진하고, 제조·물류·조선 등 강점 산업을 중심으로 피지컬 AI 확산 전략을 마련한다. 동시에 UAE 데이터센터 구축, 항만물류 AX 프로젝트 등 해외 진출을 통해 K-AI의 글로벌 확산을 도모한다.

과학기술 기반 혁신성장 전략으로는 국가적 난제 해결을 위한 ‘K-문샷 프로젝트’를 추진한다. 난치질환, 청정에너지, 차세대 반도체 등 전략 분야에서 핵심 원천기술 확보를 목표로 하며, 기초연구와 인재 투자를 확대해 장기적인 연구 환경을 조성한다. 실패를 용인하는 도전적 R&D 문화 정착과 연구 행정 부담 완화도 함께 추진된다.

아울러 정부는 사이버 위협에 대응하기 위해 기업의 정보보호 책임을 강화하고, 해킹 발생 시 이용자 통지를 의무화하는 등 디지털 안전망 구축에도 나선다. AI 기반 위협 탐지와 정보 공유 체계 고도화를 통해 ‘디지털 안심 국가’ 구현을 목표로 한다.

과기정통부는 “글로벌 과학기술·AI강국으로 도약하기 위한 골든타임을 맞아 과학기술·AI전담부처이자 부총리 조직으로서 정부와 민관의 역량을 총결집해 상반기 중으로 국민이 체감할 수 있는 변화와 결과를 만들기 위해 모든 역량을 투입하고 최선을 다할 것”이라고 강조했다.