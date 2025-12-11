광진 97.3% ·성동 92.9% · 마포 84.5%…민선 8기 3년차 구정평가 고공행진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 자치구 곳곳에서 구정 만족도 조사 발표가 잇따르고 있다. 촉발점은 이재명 대통령이었다. 이 대통령이 최근 SNS에 정원오 성동구청장의 ‘일 잘한다’는 평가와 함께 성동구 구정 만족도(긍정 92.9%) 기사까지 직접 공유하자, 자치구들은 앞다퉈 구정 성과를 담은 여론조사 결과를 공개하며 분위기를 달구고 있다.

정치권에서는 “2026년 지방선거를 7개월 앞두고 사실상 서울 구청장 성적표 경쟁이 본격화됐다”는 분석이 나온다.

광진구 ‘97.3%’…서울 자치구 중 최고 기록, 사실상 ‘압도적 지지’

광진구(구청장 김경호)는 민선 8기 들어 가장 높은 구정평가를 기록했다.

한국갤럽이 11월 1~16일 만 18세 이상 구민 1000명을 대면 조사한 결과다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P다.

조사결과 ▷구정 만족도 97.3% ▷생활환경 만족도 98.7% ▷5년 뒤에도 광진구 거주 희망 95.7%이라는 ‘역대 최고치’를 기록했다.특히 광진구가 개청 30주년 맞아 추진한 ‘광진 재창조 원년’ 프로젝트가 체감도를 높이며, ▷청소·환경 ▷도로·교통·주차 ▷공원·녹지 분야가 가장 높은 만족도를 이끌어냈다.

성동구, 여론조사기관도 놀란 92.9%…정원오 구청장 ‘압도적 리더십’ 재확인

성동구(구청장 정원오) 구정 만족도가 92.9%로 나와 한국리서치가 “이런 수치는 매우 드문 사례”라고 언급할 정도로 이례적인 결과를 얻었다.

구정 만족도는 92.9%, 그 중 ‘매우 잘한다’ 48.6%로 절반에 달한다.

10년 전인 2015년 ‘매우 잘한다’가 8.8%였던 점을 감안하면, 6배 가까운 증가다. 생활환경 만족도(79.6%) 또한 2015년 대비 ‘매우 만족한다’ 응답이 5.8%→36.4%로 대폭 상승했다.

주민 자부심도 견고하다.“성동구민으로서 자부심을 느낀다”는 응답이 88.7%, 최근 3년 평균 89.7%에 달한다.

조사는 성동구가 한국리서치에 의뢰해 지난달 21일부터 24일까지 4일간 성동구 거주 만 18세 이상 성인남녀 1500명을 대상으로 실시됐다. SKT가 제공한 휴대전화 가상번호를 무작위 추출해 100% 무선전화 면접 방식으로 진행, 표본오차는 95%, 신뢰수준에서 ±2.5%p다.

마포구, 구정 만족도 84.5%... 전년 대비 17.1%p ‘껑충’

마포구가 구정 운영 평가에서 84.5%라는 이례적 수준의 긍정 응답을 기록하며 민선 8기 후반부로 향하는 국면에서 확실한 동력을 확보했다. 특히 전년 대비 17.1%포인트나 상승한 점은 마포가 그동안 강조해온 핵심 가치—가족, 복지, 교육—에 구민이 명확하게 화답했다는 의미로 읽힌다.

이번 조사는 만 18세 이상 마포구민 800명을 대상으로 ARS·문자 방식으로 여론조사 전문기관인 ㈜태길기연에 의뢰해 성·연령·지역별 웨이트분석, 빈도분석, 교차분석 및 가중치 부여 방식으로 분석을 진행했다. 조사 신뢰수준은 95%이며 표본오차는 ±3.5p이다.

마포구는 올해 ‘엄빠랑 캠핑’, ‘엄빠랑 시장가자’, ‘엄빠랑 영화광장’ 등 가족 단위 체험형 프로그램을 지속 확대한 결과 30대 긍정평가 80.7%, 40대 82.4%로 전년 대비 각각 32.9%p, 22.1%p 대폭 상승, 구정 전반의 평가 개선을 이끈 주요 세대로 부상했다. 조사 항목 중 가장 높은 수치가 교육환경 변화 긍정 91.6%였다. 박강수 마포구청장은 “구민의 평가와 의견은 마포의 현재를 객관적으로 보여주는 지표”라며 “구민이 체감할 수 있는 행정을 계속 펼치겠다”고 말했다.

왜 지금 여론조사 발표가 몰리는가?

이재명 발언 이후 ‘구정 경쟁’ 불붙어…2026 지방선거 파장까지

대통령이 특정 구청장의 구정 만족도 조사를 직접 언급한 것은 이례적이다.정치권에서는 이를 계기로 “서울 전역에서 구정 평가 경쟁이 촉발됐다”는 관측이 지배적이다.

구청장들에게 여론조사는 행정 성과의 숫자화된 인증서이자 ‘재선 가능성’의 핵심 지표다.

서울 구정 만족도, 전반적 ‘고공행진’…

이재명 대통령의 SNS 언급은 단순 ‘칭찬’이 아니라, 서울 자치구 행정 평가 구도를 흔든 신호탄이 됐다.

광진·성동·노원·마포 등 주요 구가 80~97%라는 ‘전례 없는 지표’를 내놓으면서,서울 자치행정의 경쟁력은 한층 치열해질 전망이다.