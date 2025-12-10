탄소중립 실현을 위한 중앙-지방 협력 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 성북구가 2025년 12월 9일 한강홍수통제소에서 동북4구(성북·강북·도봉·노원) 구청장단과 함께 기후에너지환경부(장관 김성환) 간담회를 가졌다.

이번 간담회는 기후위기 대응이라는 시대적 과제를 해결하기 위해 중앙정부와 지방정부가 직접 소통하고 협력 체계를 강화하기 위한 자리로 마련되었다.

특히 탄소중립은 선택이 아닌 필수 과제로, 지역 특성과 현장의 목소리를 반영한 실질적인 정책 사업 추진이 중요한 상황이다.

간담회에서는 동북4구의 기후·환경 분야 현안과 정책 추진 과정에서의 애로사항이 공유되었으며, 각 자치구가 기후부에 건의한 현장 의견에 대해 함께 해결방안을 모색하는 시간이 이어졌다.

기후부는 지역별 현장감 있는 환경 현안사항 등 의견을 듣는 소중한 시간이었으며, 탄소중립 실천을 위한 지원 체계를 더욱 강화해 나갈 예정이다.

성북구 관계자는 “기후위기 대응과 탄소중립은 미래세대를 위한 가장 중요한 과제이며, 지역에서부터 실천 가능한 해결책을 마련하기 위해 최선을 다하고 있다”며, 중앙정부와의 협력을 통한 지역 중심의 탄소중립 정책 확대 의지를 강조했다.

기후부는 앞으로도 지방정부와의 소통 자리를 마련, 다양한 현장의 의견을 정책에 반영하여 탄소중립·녹색성장 실현을 위한 중앙-지방 협력 모델을 구축해 나갈 계획이다.