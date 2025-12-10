공동개최국 칠레서 2027년 사전 고위급 회의 2028년 한국서 본회의 예정 해양의 보존과 지속가능한 이용에 관한 사항 논의

[헤럴드경제=도현정 기자]한국이 2028년 차기 유엔해양총회(UNOC)를 개최하게 된다.

유엔총회는 9일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 본회의를 열어 한국에서 차기 유엔해양총회를 개최하는 내용의 결의안을 통과시켰다. 표결 결과 찬성 169표, 반대 2표(미국ㆍ아르헨티나)였다. 기권한 나라는 없었다.

이 결의에는 2028년 6월 한국에서 유엔해양총회를 열어 해양의 보존과 지속가능한 이용에 관한 사항을 담은 유엔의 지속가능발전목표(SDG 14)를 이행하고 지원하기 위한 방안을 논의한다는 내용을 담았다. 차기 회의는 한국과 칠레가 공동 주최국으로 나선다. 칠레는 한국에서 열리는 본행사 개최에 앞서 2027년 사전 고위급 행사를 개최하게 된다.

유엔해양총회는 해양 분야 최대 규모의 최고위급 국제회의다. 3년마다 열리며 올해는 프랑스와 코스타리카가 공동으로 개최했다. 관례적으로 선진국과 신흥국이 공동으로 개최하고 있다.

올해 프랑스 니스에서 열린제3차 회의에는 193개 유엔 회원국 중 정상급 지도자만 55명 이상 참여했다. 전체 참가자 수는 약 1만5000명에 달한 것으로 전해졌다.

차기 유엔해양총에서는 ‘수중 생명’(Life Below Water)를 주제로 한 유엔 지속가능발전목표에 따라 해양오염방지, 해양생태계 복원, 지속가능어업, 해양보호구역 설정, 국제 해양법 체계 강화 등 다양한 해양 이슈를 논의하게 된다.