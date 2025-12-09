카델라社에 2척 모두 납기 이전 공급 척당 7000억 넘는 고부가가치 선종 조선업 미래 먹거리, 납기경쟁력 입증

한화오션이 글로벌 해상풍력 시장 확대의 수혜 선종으로 꼽히는 해상풍력 설치선(WTIV) 시장에서 납기 경쟁력을 앞세워 100억대 보너스를 거머쥐었다. 조선업계의 미래 먹거리이자 고난도 특수선인 대형 WTIV 2척을 잇따라 조기 인도하며 인센티브를 지급받게 된 것으로, 고부가 친환경 선박 시장에서 국내 업체의 경쟁력이 다시 한 번 입증됐다는 평가다.

9일 조선업계에 따르면 한화오션이 올해 글로벌 해상풍력 전문기업인 덴마크의 카델라 측에 WTIV 2척을 각각 조기 인도한 데 따라 총 100억원 이상의 인센티브를 지급받게 됐다. 앞서 한화오션은 2021년 카델라로부터 WTIV를 수주한 바 있다.

최근 조기 인도 실적에 대해서는 450만달러의 인센티브가 지급될 예정이며, 올해 초 인도된 1척에 대해서는 이보다는 적은 인센티브가 주어진 것으로 알려졌다. 2척에 대한 인센티브를 한화로 환산하면 100억원은 넘는다고 한다. 인센티브 지급은 선박 인도에 따른 대금 지급 시 포함되는 것으로 전해진다.

보통 조선사는 발주처와 약속한 일정보다 빨리 건조하면 단축한 일정만큼 금액을 인센티브로 지급받는다. 특히 카델라 측에 두 번째로 조기 인도한 선박은 올해 하반기 들어 갑작스럽게 조기 인도 요청을 받았다고 한다. 이에 관련 직원들은 추석 연휴도 반납하고 인도 일정을 맞추는 데 심혈을 기울여 2척 모두 조기 인도 성과를 달성했다. 한화오션은 조기 인도를 위해 시운전 시작 단계부터 주문주(선주)와 원팀을 구성, 이슈 해결방안과 실행에까지 걸리는 시간을 최소화하며 작업 효율과 품질을 높인 것으로 전해진다.

한편 WTIV는 1척당 7000억~8000억원 수준의 몸값 높은 선종이다. 최근 탄소중립 흐름에 맞춰 해상풍력 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 해상풍력발전기의 용량도 기존 10메가와트(㎿) 이하에서 10㎿ 이상으로 대형화되는 추세다. 한화오션이 카델라에 인도를 완료한 WTIV는 길이 148m·폭 56m 크기로 15㎿급 대형 해상풍력발전기 5기를 한 번에 운송·설치할 수 있다. 특히 최대 2600톤(t)의 중량물까지 들어 올릴 수 있고, 수심 65m까지 발전기 관련 장비 설치가 가능하다.

이처럼 성장하는 해상풍력 시장과 대형화되고 있는 해상풍력발전기 수요에 발맞춰 대형 WTIV의 수요 역시 지속적으로 증가할 전망이다. 이에 국내 조선사의 중장기적인 수혜가 예상된다. 현재 한국과 대만 정도가 WTIV 건조 기술력 보유하고 있으며, 한화오션을 필두로 납기 경쟁력도 확인된 상황이다.

국내에서는 한화오션이 현재까지 총 4척의 WTIV 인도에 성공했으며, 이는 국내 조선사 중 가장 많은 WTIV 수주와 건조 실적이다. 10여년 전에 유럽 선사에 2척 인도했고, 이번에 카델라에 총 2척을 인도했다. 삼성중공업의 경우 총 3척의 WTIV를 인도한 바 있다. 업계 관계자는 “WTIV는 유조선, 액화천연가스(LNG) 운반선 같이 상시 발주가 이뤄지는 선종은 아닌 특수선이지만, 해상풍력 설치 프로젝트가 늘면서 관련 수요도 확대될 가능성이 있다”고 말했다. 고은결 기자