‘이자 장사’ 압박 속 대출 증가세 둔화…수수료 등으로 만회

[헤럴드경제=유혜림 기자] 올해 국내 주요 금융지주들의 연간 이자수익이 이례적으로 감소할 것으로 전망된다. 손쉬운 ‘이자 장사’로 서민 경제의 발목을 잡는다는 비판이 커지면서 대출 증가세가 둔화된 결과로 풀이된다. 다만, 순이익은 대체로 10% 넘게 증가하며 역대 최대를 기록할 것으로 추정됐다.

7일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 올해 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 연간 이자수익 시장 전망치는 총 101조4737억원으로 집계됐다. 이는 지난해의 105조8307억원보다 4%가량 줄어든 수치다.

이자수익은 은행 등 금융회사가 돈을 빌려주거나 운용해 얻은 이자 수입으로, 일반 기업의 매출에 해당하는 개념이다. 통상 금리가 하락하고 대출 성장세가 둔화하면 금융회사 이자수익도 감소하는 흐름을 보인다.

4대 금융지주 이자수익이 뒷걸음치는 것은 코로나19 팬데믹 때인 2020년 이후 5년 만에 처음이다. 2020년 당시는 한국은행 기준금리가 역대 최저인 연 0.50%까지 가파르게 인하되며 금융회사들의 외형 성장에 급제동이 걸린 시기다.

이후 지난해까지는 집값 상승에 따른 가계대출 급증과 공격적인 영업이 맞물려 불과 4년 만에 이자수익이 두 배 넘게 불었다. 부동산 담보 위주의 대출로 막대한 이자를 벌어들인다는 비판과 함께 ‘생산적 금융’을 요구받은 배경이다.

올해 개별 회사 이자수익 증가세도 일제히 꺾일 것으로 전망된다. 증권사들은 KB금융의 올해 이자수익이 29조7128억원으로, 지난해보다 2.6% 줄어들 것으로 예상한다.

신한금융은 27조4129억원으로 6.2%, 하나금융은 23조83억원으로 4.5%, 우리금융은 21조3397억원으로 3.1% 각각 감소해 비슷한 경향을 나타낼 것으로 분석된다.

한 금융지주 관계자는 “가계대출 관리 기조 강화로 수익 자체가 늘지 않고 있다”며 “내년에도 비슷한 기조가 이어질 것으로 보여 향후 이자수익 전망도 밝지 않다”고 말했다.

실제 금융지주 핵심 계열사인 은행들은 최근 연말 가계대출 영업을 사실상 개점휴업한 채 저신용자 금리를 대폭 낮추는 등 ‘포용금융’을 앞다퉈 강조하고 있다.

자산건전성을 훼손하지 않으면서도 수익을 낼 만한 양질의 기업대출 고객 찾기에도 애를 먹는 분위기다.

다만, 당기순이익은 증가세를 지속할 것으로 예상된다.

올해 4대 금융지주의 연간 순이익 시장 전망치는 총 18조5454억원에 달한다. 지난해(16조5268억원)보다 10% 넘게 증가하며 2년 연속 사상 최대치를 경신할 것이라는 전망이다.

증권사들은 KB금융의 올해 순이익이 5조7520억원으로, 지난해(5조286억원)보다 14.4% 증가할 것으로 내다봤다.

지난해 창사 이래 5조원을 처음 넘은 데 이어 올해 5조원 중후반대의 호실적을 거둘 것이라는 분석이다.

신한금융은 올해 순이익이 작년보다 15% 넘게 늘어난 5조2513억원, 하나금융은 9%가량 늘어난 4조1215억원 등으로 각각 첫 5조원과 4조원 돌파가 확실시되고 있다.

우리금융 역시 3조1715억원에서 3조4206억원으로 약 8%의 순이익 증가가 예상된다.

그나마 시장에선 금리 동결 기조가 이어지면서 이자 부문의 실적이 예상보다 크게 흔들리지 않았다고 평가한다. 또 증권 브로커리지 수수료와 투자은행(IB) 관련 수수료, 유가증권 평가이익 등 비이자이익 부문이 크게 늘어난 점이 전체 실적을 견인했다고 설명이다.